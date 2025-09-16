Assine
49 ANOS DE PRISÃO

Foragido da Justiça condenado por estupro no ES é preso em Minas

O homem condenado por quatro crimes de estupro e estupro de vulnerável, além de posse irregular de arma de fogo, foi encontrado em em Itueta

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
16/09/2025 09:25

O homem foi condenado no Espírito Santo e encontrado pela PM em Minas Gerais
Segundo a PM, o homem foi condenado por estupro e estupro de vulnerável crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 56 anos condenado a quase 50 anos por estupro de vulnerável foi preso depois de ser encontrado no esconderijo que mantinha em Itueta (MG), no Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (15/9). 

A prisão ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Militar e o Núcleo de Inteligência da Polícia Federal em Governador Valadares (MG). Investigações apontaram que o foragido se escondia em uma casa do bairro Quatituba

Segundo a PM, o homem tinha um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Viana (ES), válido até 2039.

Ele foi condenado por quatro crimes de estupro e estupro de vulnerável, além de posse irregular de arma de fogo. Ao todo, as penas somam 49 anos de reclusão.

Conforme o boletim de ocorrência, também foi achada na casa dele uma arma de fogo. A partir disso, um novo crime será apurado.

O homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. A arma também foi recolhida.

