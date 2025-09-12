Polícia prende pai de 60 anos suspeito de estuprar filha de 7 em Minas
Os crimes ocorriam nos fins de semana, quando o pai tinha a guarda da filha. Homem ainda teria ameaçado a ex-companheira de morte se o denunciasse
A Polícia Civil prendeu, em Caputira, na Zona da Mata mineira, um homem de 60 anos, nessa quinta-feira (11/9), suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a filha, de apenas 7 anos.
Segundo os investigadores, a criança mora com a mãe, mas ficava sob a guarda do pai nos fins de semana, ocasião em que os abusos ocorriam de forma reiterada.
As investigações apontaram que, além dos crimes sexuais, o suspeito teria ameaçado a mãe da vítima, afirmando que a mataria caso fosse preso em razão de denúncia.
Segundo o delegado Fábio Freitas, da distrital de Matipó, “diante da gravidade dos fatos, da reiteração delitiva e do risco de coação de testemunha, representamos pela prisão preventiva", aprovada pela Justiça.
