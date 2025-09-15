Assine
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Atendente de lanchonete é estuprada durante roubo em BH

Suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante cerca de cinco horas depois, quando retornou para casa; vítima foi encaminhada ao hospital

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2025 06:50

Viatura da Polícia Militar
PM foi acionada na lanchonete e prendeu o suspeito de cometer o crime em casa horas depois crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma atendente de uma hamburgueria localizada na Avenida Pedro II, no bairro Monsenhor Messias, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi agredida e estuprada na tarde desse domingo (14/9) por um homem, de 26. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito pediu água a funcionária, de 25 anos, mas ela disse que não tinha. Em seguida, ele desferiu vários tapas na vítima, roubou o celular dela, além de R$ 180 do caixa, e cometeu o crime. Ele foi preso no final da tarde, em casa, no bairro Aparecida.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), inicialmente o suspeito pediu para usar o banheiro e foi informado de que o uso era restrito aos funcionários. Ele foi embora e retornou pouco tempo depois, pedindo um copo d’água, mas a atendente disse que não tinha. O suspeito, então, simulou estar armado, invadiu o balcão do comércio e agrediu a mulher para tentar roubar o celular dela.

Como a vítima resistiu, ele começou a empurrá-la para a cozinha, onde pegou um amolador de faca e seguiu fazendo ameaças para tentar roubar o aparelho. Depois de desferir tapas no rosto da vítima, o suspeito conseguiu pegar o telefone e dinheiro do caixa. Segundo relato da vítima, o homem se preparava para sair do estabelecimento, mas voltou e arrastou a mulher para o banheiro, onde tirou sua calça à força e a estuprou.

A proprietária da hamburgueria forneceu à PM imagens das câmeras de segurança, que flagraram o crime. O homem que invadiu o local foi reconhecido pelos militares, pois tem diversas passagens pela polícia. Diante da suspeita, os policiais foram até a casa dele e foram recebidos por uma irmã do homem. Ela relatou que ele saiu de casa pela manhã e ainda não tinha retornado.

Ao ver as imagens do crime, a irmã do suspeito o reconheceu e informou que ele vestia as mesmas roupas flagradas pela câmera. A PM rastreou o suspeito, que foi preso em flagrante quando chegou em casa, alegando que não se lembrava de nada e não sabia o porquê de estar sendo preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Mulheres.

Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde recebeu atendimento médico seguindo o protocolo para vítimas de violência sexual.

