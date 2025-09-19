Grande BH: quatro homens que faziam delivery de maconha são presos

Quatro homens, de idades entre 23 e 39 anos, foram presos pela Polícia Militar entre a noite de quinta-feira (18/9) e a madrugada desta sexta (19) no Barreiro, em Belo Horizonte (MG) e em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana. Todos eles faziam entrega de droga na casa do usuário. Uma grande quantidade de droga também foi apreendida.

O primeiro caso aconteceu no bairro Mineirão, no Barreiro. Uma equipe militar recebeu uma denúncia de que dois homens, que dirigiam um Prisma e uma Fiorino, faziam entregas de drogas na região. Segundo o denunciante, um deles alugava um apartamento para usar como depósito e faria uma entrega no bairro Independência naquela noite.

Os militares iniciaram um patrulhamento na região indicada e viram um Prisma na Avenida Luiz Souza Lima. Ao perceber a presença policial, o motorista deu meia-volta e começou a dirigir no sentido contrário. A viatura acompanhou a conversão e os policiais abordaram o suspeito, que foi identificado como um homem de 38 anos. Com ele, nenhuma droga foi encontrada. Abaixo do banco dianteiro, porém, foram achadas duas barras de maconha.

Um dos suspeitos do Barreiro guardava as drogas no quarto da mãe Divulgação/PMMG

O homem recebeu voz de prisão e, mesmo com o direito de se manter em silêncio, disse que, caso solto, indicaria outros lugares onde armazenaria droga. Os militares fingiram aceitar o acordo e receberam o endereço dele e o endereço do comparsa.

Na casa, o suspeito contou que guardava drogas no quarto da mãe. Lá, foram achadas 92 barras de maconha, 460 comprimidos de ecstasy, cinco porções de haxixe, quatro balanças de precisão e R$ 2.000 em espécie. Os militares não encontraram o suposto apartamento alugado por ele.

Dificuldades financeiras

O segundo suspeito indicado na denúncia, de 23 anos, foi encontrado na casa onde mora, no Bairro Cardoso. Com autorização do pai do suspeito, os militares entraram na casa e o jovem admitiu a eles que guardava drogas em casa.

No quarto dele, foram encontrados 38 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e R$ 100 em dinheiro vivo.

Questionado, o suspeito disse que auxiliava o primeiro homem nas entregas das drogas com o próprio carro, mas que este tinha estragado naquele dia. Ele contou também que recebia endereços para retirar e entregar o material, mas que tinha aceitado o trabalho por estar vivendo dificuldades financeiras.

Os dois foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O mais velho deles, segundo a PM, é indicado como autor de tráfico de drogas no ano de 2014. A droga foi apreendida e entregue à Central de Constatação.

Outro ponto da Grande BH, mesma história

No Bairro São Benedito, em Santa Luzia, a dinâmica foi parecida para dois suspeitos de 31 e 39 anos, presos pelo mesmo motivo durante a madrugada desta sexta (19). Os militares receberam denúncias de que os homens fariam entrega de entorpecentes no Bairro Asteca, então a Polícia Militar e a Sejusp montaram uma operação no local.

Um carro Kadett foi visto estacionando na Rua Pará e o motorista, saindo. Ao ver os militares, o homem tentou voltar ao carro, mas foi abordado. Ele resistiu, precisou ser algemado, e relatou que entregava drogas a mando de outro. 10 barras de maconha foram achadas no carro dele.

Aos militares, ele também contou que guardava mais drogas em casa a pedido de terceiros, que de tempo em tempo o acionavam para fazer entregas. No quarto dele, os militares encontraram 90 barras e uma porção de maconha, 22 porções de cocaína, quatro balanças digitais e 2.800 comprimidos de ecstasy.

O segundo suspeito foi encontrado saindo do condomínio onde mora, no bairro Cristina. Ele foi abordado em um carro Up e, abordado, se contradisse em perguntas simples como nome completo e endereço onde mora. Levantadas as suspeitas, o carro foi averiguado e, no porta-malas, foram achadas duas barras de maconha.

Os dois passaram por exames na UPA Norte e, assim que liberados, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Os carros foram removidos e a droga, levada para análise.

Ao todo, o que foi apreendido?