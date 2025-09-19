Grande BH: quatro homens que faziam delivery de maconha são presos
Um dos suspeitos escondia as drogas no quarto da mãe. Os quatro foram presos no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, e na Região do Barreiro, em Belo Horizonte
Quatro homens, de idades entre 23 e 39 anos, foram presos pela Polícia Militar entre a noite de quinta-feira (18/9) e a madrugada desta sexta (19) no Barreiro, em Belo Horizonte (MG) e em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana. Todos eles faziam entrega de droga na casa do usuário. Uma grande quantidade de droga também foi apreendida.
O primeiro caso aconteceu no bairro Mineirão, no Barreiro. Uma equipe militar recebeu uma denúncia de que dois homens, que dirigiam um Prisma e uma Fiorino, faziam entregas de drogas na região. Segundo o denunciante, um deles alugava um apartamento para usar como depósito e faria uma entrega no bairro Independência naquela noite.
Os militares iniciaram um patrulhamento na região indicada e viram um Prisma na Avenida Luiz Souza Lima. Ao perceber a presença policial, o motorista deu meia-volta e começou a dirigir no sentido contrário. A viatura acompanhou a conversão e os policiais abordaram o suspeito, que foi identificado como um homem de 38 anos. Com ele, nenhuma droga foi encontrada. Abaixo do banco dianteiro, porém, foram achadas duas barras de maconha.
O homem recebeu voz de prisão e, mesmo com o direito de se manter em silêncio, disse que, caso solto, indicaria outros lugares onde armazenaria droga. Os militares fingiram aceitar o acordo e receberam o endereço dele e o endereço do comparsa.
Na casa, o suspeito contou que guardava drogas no quarto da mãe. Lá, foram achadas 92 barras de maconha, 460 comprimidos de ecstasy, cinco porções de haxixe, quatro balanças de precisão e R$ 2.000 em espécie. Os militares não encontraram o suposto apartamento alugado por ele.
Dificuldades financeiras
O segundo suspeito indicado na denúncia, de 23 anos, foi encontrado na casa onde mora, no Bairro Cardoso. Com autorização do pai do suspeito, os militares entraram na casa e o jovem admitiu a eles que guardava drogas em casa.
No quarto dele, foram encontrados 38 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e R$ 100 em dinheiro vivo.
Questionado, o suspeito disse que auxiliava o primeiro homem nas entregas das drogas com o próprio carro, mas que este tinha estragado naquele dia. Ele contou também que recebia endereços para retirar e entregar o material, mas que tinha aceitado o trabalho por estar vivendo dificuldades financeiras.
Os dois foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O mais velho deles, segundo a PM, é indicado como autor de tráfico de drogas no ano de 2014. A droga foi apreendida e entregue à Central de Constatação.
Outro ponto da Grande BH, mesma história
No Bairro São Benedito, em Santa Luzia, a dinâmica foi parecida para dois suspeitos de 31 e 39 anos, presos pelo mesmo motivo durante a madrugada desta sexta (19). Os militares receberam denúncias de que os homens fariam entrega de entorpecentes no Bairro Asteca, então a Polícia Militar e a Sejusp montaram uma operação no local.
Um carro Kadett foi visto estacionando na Rua Pará e o motorista, saindo. Ao ver os militares, o homem tentou voltar ao carro, mas foi abordado. Ele resistiu, precisou ser algemado, e relatou que entregava drogas a mando de outro. 10 barras de maconha foram achadas no carro dele.
Aos militares, ele também contou que guardava mais drogas em casa a pedido de terceiros, que de tempo em tempo o acionavam para fazer entregas. No quarto dele, os militares encontraram 90 barras e uma porção de maconha, 22 porções de cocaína, quatro balanças digitais e 2.800 comprimidos de ecstasy.
O segundo suspeito foi encontrado saindo do condomínio onde mora, no bairro Cristina. Ele foi abordado em um carro Up e, abordado, se contradisse em perguntas simples como nome completo e endereço onde mora. Levantadas as suspeitas, o carro foi averiguado e, no porta-malas, foram achadas duas barras de maconha.
Os dois passaram por exames na UPA Norte e, assim que liberados, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Os carros foram removidos e a droga, levada para análise.
Ao todo, o que foi apreendido?
- 3 carros
- 196 barras e uma porção de maconha
- 3.298 comprimidos de ecstasy
- 22 porções de cocaina
- 9 porções de haxixe
- 5 balanças de precisão
- R$ 2.100 em dinheiro vivo