Reconhecimento internacional: versão impressa do EM ganha prêmios na Europa

O Estado de Minas mais uma vez se destaca no The European Newspaper Award, um dos mais importantes prêmios de design de notícias do mundo. Nesta edição, concorreram mais de 3 mil publicações em 20 categorias, avaliadas por um júri composto por 13 especialistas de diferentes nacionalidades. Ao todo, 128 jornais de 22 países participaram da competição, e o EM foi o único veículo brasileiro premiado, com cinco trabalhos.

O caderno “Pensar” recebeu três prêmios. Na categoria Capa de Suplemento Semanal, venceu com “Pesadelos argentinos”, que já havia sido destaque no ano passado ao conquistar um prêmio na Society for News Design (SND), considerado o “Oscar do design de notícias”. A publicação trouxe entrevistas exclusivas com o cartunista Tute e a escritora Mariana Enriquez, abordando questões sociais e políticas da Argentina.

A outra capa premiada na categoria foi “A Força que nunca seca”, que traz uma ilustração da artista Allina Beltrão, inspirada na icônica obra “Guernica”, de Picasso. A edição destacou resenhas de escritores nordestinos da Bahia, Ceará, Pernambuco e Maranhão.

Outro destaque do “Pensar” foi o trabalho “Gabo e a libertação feminina”, vencedor na categoria Homenagem Especial. A edição de quatro páginas abordou o lançamento de “Em agosto nos vemos”, romance póstumo de Gabriel García Márquez, publicado por seus filhos. A obra apresenta a protagonista Ana Magdalena Bach, uma mulher casada que busca amantes anualmente, explorando temas de libertação feminina. O livro, não finalizado pelo autor devido à demência, mantém a essência narrativa de Gabo, apesar de suas imperfeições. O projeto contou com ilustrações de Quinho e Kleber.

As duas capas do "pensar" produzidas pelo editor de arte do Estado MInas, Júlio moreira, e a infografia de Soraia Piva para a série "Veredas mortas" conquistaram distinção internacional Estado de Minas

Na categoria Primeira Página com Sequência de Páginas Internas, o Estado de Minas foi premiado pela reportagem especial “Xakriabá: a sede de um povo”, assinada pelo repórter Bernardo Estillac e pelo repórter- fotográfico Alexandre Guzanshe. A matéria retrata a luta dos Xakriabás, etnia indígena historicamente ligada ao Rio São Francisco, que atualmente enfrentam desafios como a escassez de água e a disputa territorial para preservar sua cultura e identidade.

O Estado de Minas também foi reconhecido na categoria Infográfico com o trabalho “O sertão pressionado”, parte da série de reportagens “Veredas mortas”, que denuncia a degradação das paisagens imortalizadas no clássico “Grande sertão: veredas”, de Guimarães Rosa. A infografia foi concebida pela designer Soraia Piva.

“O reconhecimento internacional é ainda mais importante por ter vindo após a mudança do formato da edição impressa, comprovando que foi mantida a excelência gráfica e editorial que buscamos diariamente”, afirma Carlos Marcelo Carvalho, diretor de Redação do Estado de Minas.

Para Júlio Moreira, editor de arte e Imagem do EM com participação nos quatro trabalhos premiados, o desempenho na premiação europeia reforça o compromisso do jornal com o aspecto visual. “O sucesso do Estado de Minas nesse contexto internacional se deve ao talento de uma equipe dedicada, que tem como missão surpreender o leitor a cada edição”, afirma.

Segundo Norbert Küpper, um dos fundadores do The European Newspaper Award, o EM se destaca pelo uso sofisticado do design de revista nas páginas do jornal. “O Estado de Minas possui um padrão muito acima no design de notícias e sabe utilizar o espaço em branco de forma elegante”, avaliou Küpper.

o trabalho "Gabo e a libertação feminina", com design de júlio moreira e ilustrações de quinho e Kleber, recebeu o prêmio na categoria homenagem especial Estado de Minas



Desempenho Internacional

Em 2024, o Estado de Minas já havia sido premiado na Society for News Design (SND), conquistando dois prêmios de Excelência Gráfica, nas categorias Opinião e Portfólio Individual, este último para o editor de arte Júlio Moreira.



A cerimônia de premiação do The European Newspaper Award acontecerá em Viena, no Palais Niederösterreich, no dia 24 de junho.