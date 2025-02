Pesquisa destaca o Estado de Minas como o veículo mineiro mais premiado

O Estado de Minas está entre os veículos de comunicação brasileiros mais premiados de todos os tempos, figurando em primeiro lugar em Minas Gerais, aponta a pesquisa do “Ranking dos mais premiados da imprensa brasileira – 2024”, lançada em edição especial pela newsletter “Jornalistas & Cia”, publicada pelo “Portal dos Jornalistas”. O EM também conta com o profissional da imprensa mineira mais premiado do país, aponta o levantamento.

De acordo com a pesquisa, o Estado de Minas situa-se em 15º lugar em nível nacional entre os veículos mais premiados da história, sendo o que registra mais premiações no estado – à frente do segundo lugar mineiro no ranking, que aparece na 44ª colocação nacional. Na Região Sudeste, o EM ocupa o oitavo lugar.

Os Diários Associados, ao qual pertencem o Estado de Minas e o Portal Uai, aparecem como terceiro grupo de comunicação mais premiado da história do Brasil na pesquisa. O levantamento abrange profissionais e empresas de comunicação das diferentes mídias e plataformas nas cinco regiões do país, incluindo jornais, portais, emissoras de TV, rádio e agências de notícias, além de correspondentes de veículos internacionais.



BUSCA POR EXCELÊNCIA

“Os prêmios significam, sempre, um reconhecimento ao esforço e competência de profissionais que diariamente buscam a excelência do trabalho jornalístico”, ressalta o diretor de Redação do EM, Carlos Marcelo Carvalho.

Entre os profissionais de imprensa, a publicação lista o ranking dos “Jornalistas mais premiados da imprensa brasileira”, elaborado a partir de pesquisa sobre as premiações (em primeiro lugar) conquistadas ao longo da história, com pontuações distribuídas de acordo com o nível dos concursos (Estadual, Regional e Internacional).

Na lista dos 100 profissionais brasileiros mais premiados da história, o repórter do Estado de Minas Luiz Ribeiro figura em 16º lugar, sendo o jornalista com maior número de prêmios em Minas e o nono do segmento na Região Sudeste, a mais concorrida do país.

Com 33 anos de atuação no Estado de Minas, o profissional está ainda entre os maiores vencedores entre algumas das premiações nacionais de jornalismo, sendo o maior ganhador individual do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional (oito premiações).

Em 2023, ao lado do repórter Mateus Parreiras e dos repórteres-fotográficos Edésio Ferreira e Leandro Couri, Ribeiro conquistou o Grande Prêmio CNT de Jornalismo, da Confederação Nacional do Transporte, com a série de reportagens “Raio-X das mortes no trânsito”. No ano passado, foi o vencedor do 2º Prêmio Banco Mercantil de Jornalismo – categoria Mídia Online, promovido em nível nacional, com a série de reportagens “A era de ouro da geração prateada”, publicada pelo Estado de Minas em formato multimídia.

“Com as inovações tecnológicas e o fenômeno das redes sociais, é preciso satisfazer o desejo do público de acesso rápido às informações. Mas, com a necessária agilidade que garante audiência, persiste o desafio da apuração correta das informações. Com certeza, o reconhecimento das premiações jornalísticas representa um indicador do compromisso com a informação de qualidade”, afirma Luiz Ribeiro.

“O objetivo de qualquer reportagem é mostrar, de forma isenta e verdadeira, fatos de grande relevância para a população. Acima de tudo, o fato de um trabalho jornalístico fazer jus a um prêmio significa que o esforço empreendido cumpriu a missão de contribuir com a sociedade, função primordial do bom jornalismo”, avalia o repórter do Estado de Minas, que vive em Montes Claros, Norte de Minas, onde desenvolve seu trabalho revelando particularidades, riquezas e carências da região castigada pelas secas.

“Agradeço aos meus colegas, subeditores, editores e toda redação do Estado de Minas pelo trabalho coletivo. O bom jornalismo nunca se faz sozinho”, conclui o repórter do EM.