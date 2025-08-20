Novo perfil dos estudantes: escolas estão se adaptando

A nova geração de estudantes, conhecida como Geração Z, cresceu num mundo digital, o que moldou a sua forma de aprender e interagir. Um estudo do Institute for Generational Research and Education destaca que, embora sejam nativos digitais, esses jovens enfrentam desafios como maior ansiedade e dispersão.

Para o Grupo Salta Educação, no entanto, este cenário representa uma oportunidade para repensar a educação. A diretora pedagógica, Christine Lourenço, defende que, para apoiar o sucesso acadêmico, a saúde, o bem-estar e o engajamento social da Geração Z, é preciso redesenhar o ambiente de aprendizagem, priorizando a saúde mental, o uso estratégico da tecnologia e o envolvimento da comunidade escolar. Esse novo olhar se baseia em três pilares essenciais, de acordo com a profissional:

Adaptação do ensino com tecnologia e foco na atenção

Para acompanhar alunos nativos digitais, as escolas precisam adaptar suas metodologias. Aulas que mesclam a explicação do professor com metodologias ativas, como aprendizagem baseada em problemas (PBL) e gamificação, e que incentivam a participação dos alunos, conseguem manter o engajamento e a atenção, aproveitando ao máximo seu curto tempo de foco.

Nesse cenário, o ensino personalizado ganha ainda mais importância, utilizando plataformas com inteligência artificial, como o Khanmigo, e trilhas de aprendizagem individualizadas para atender às necessidades de cada estudante. A avaliação formativa, que acompanha o progresso de forma contínua, fecha esse ciclo, ajudando a preparar o aluno para um mundo em constante transformação.

Investimento na formação contínua dos educadores

O estudo do Institute for Generational Research and Education sobre a Geração Z destaca que as descobertas podem ajudar escolas a apoiar a saúde e o bem-estar dos alunos, além do sucesso acadêmico. Assim, a capacitação dos professores é crucial para que eles possam atuar como mediadores e agentes de transformação. É necessário oferecer ciclos de formação que abordem temas como inclusão, saúde mental, inteligência artificial e metodologias inovadoras. O incentivo à troca de experiências entre educadores, por meio de mentorias e fóruns de discussão, fortalece o corpo docente e aprimora as práticas pedagógicas em sala de aula.

Fortalecimento da parceria entre escola e família

Se a educação é um processo compartilhado, nesse contexto, a escola e as famílias podem estabelecer uma parceria por meio da comunicação aberta e de ações de escuta ativa. Dessa forma, os pais participam da rotina escolar e entendem que o processo de aprendizagem deve ser uma responsabilidade conjunta pelo desenvolvimento integral do estudante.

"Para acompanhar o novo perfil dos estudantes, é essencial inovar com intencionalidade, investir na formação dos educadores e construir um ambiente acolhedor, onde os alunos se sintam escutados, valorizados e protagonistas da própria aprendizagem", conclui a diretora pedagógica do Grupo Salta Educação.