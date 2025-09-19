Assine
IMUNIZAÇÃO DOS PETS

PBH mantém vacinação de cães e gatos contra a raiva; entenda

Devem receber a vacina cães e gatos a partir de 3 meses de idade, inclusive fêmeas gestantes, informou o Executivo

Repórter
19/09/2025 23:39

Após a vacinação, a orientação é que os animais evitem esforços físicos e sejam mantidos em casa, preferencialmente em local sombreado e fresco
Após a vacinação, a orientação é que os animais evitem esforços físicos e sejam mantidos em casa, preferencialmente em local sombreado e fresco crédito: PBH/Divulgação

A Prefeitura de Belo Horizonte vai continuar disponibilizando a vacina antirrábica nos cinco centros de esterilização de cães e gatos e no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Confira os endereços e horários aqui

Devem receber a vacina cães e gatos a partir de 3 meses de idade, inclusive fêmeas gestantes. Os cães devem ser levados aos locais de vacinação com guia ou coleira e conduzidos por adultos. Já os gatos devem ser transportados em caixas específicas.

Após a vacinação, a orientação é que os animais evitem esforços físicos e sejam mantidos em casa, preferencialmente em local sombreado e fresco, com água e alimentação disponíveis.

Cobertura vacinal

Considerando todas as ações de imunização realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde — pré-campanha, no Dia D (em 23 de agosto) e na pós-campanha —, foram aplicadas cerca de 237 mil doses: aproximadamente 184 mil em cães e 53 mil em gatos. A cobertura vacinal na capital para cães e gatos é de 52% e 40%, respectivamente.

