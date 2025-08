Vacina contra HPV: o que pais e adolescentes ainda não sabem

O papilomavírus humano (HPV) é responsável por 99% dos casos de câncer do colo do útero, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), além de estar associado a tumores de pênis, ânus e orofaringe. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima cerca de 17 mil novos casos anuais desse tipo de câncer.

Dados recentes do Ministério da Saúde mostram avanço na cobertura vacinal, sendo que entre 2022 e 2023, o número de doses aplicadas cresceu mais de 42%, passando de 4,3 milhões para 6,1 milhões. Em 2023, quase 85% do público-alvo (meninas e meninos de 9 a 14 anos) já havia sido imunizado, com cobertura superior a 96% entre adolescentes de 14 anos. O aumento foi especialmente expressivo entre os meninos, com crescimento de 70%, refletindo maior conscientização sobre a importância da vacina para ambos os sexos.