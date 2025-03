HPV: estudo global revela alta prevalência em duas fases da vida da mulher

O câncer de colo do útero é o tipo de câncer que mais mata mulheres até os 36 anos de idade no Brasil, e o segundo em mulheres até os 60 anos. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) aponta que aproximadamente 19 mulheres morrem diariamente no Brasil em decorrência do câncer de colo do útero e, para 2025, são esperados 17 mil novos casos.



Cerca de 99% dos casos de câncer do colo de útero estão relacionados à infecção pelo Papilomavírus Humano, o HPV.



Um estudo global de meta-análise realizado em 5 continentes com mais de 1 milhão de mulheres com resultados citológicos normais trouxe à tona dados significativos e alarmantes sobre a prevalência do HPV, sugerindo que a infecção por esse vírus apresenta picos significativos em duas fases distintas da vida das mulheres: antes dos 25 anos e após os 45 anos de idade.



De acordo com a meta-análise, a prevalência global do HPV entre as participantes do estudo foi de 11,7%, com variações significativas conforme a região geográfica e a faixa etária. No primeiro pico de infecção pelo HPV em mulheres, as jovens de até 25 anos de idade apresentaram uma taxa de infecção de 24%. A prevalência do HPV tem uma queda nas mulheres de meia-idade, e volta a aumentar em mulheres acima dos 45 anos de idade, quando a prevalência pode chegar a 10%.



Esse segundo pico pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo a diminuição da imunidade com a idade e a falta de triagens regulares, como o Papanicolau, que são essenciais para a detecção precoce de alterações cervicais relacionadas ao HPV. Essa informação desafia a crença comum de que o risco diminui com a idade, sublinhando a importância do rastreamento contínuo e da conscientização sobre o HPV mesmo em idades mais avançadas.



O câncer de colo do útero é uma doença prevenível por meio de vacinação contra o HPV, realização de exames preventivos e tratamento adequado de lesões pré-cancerígenas, e esses dados reforçam a necessidade de estratégias abrangentes de prevenção e conscientização em todas as idades.



O combate ao HPV é um desafio contínuo, e a conscientização e a educação são peças-chave para proteger a saúde das mulheres em todas as etapas da vida.

