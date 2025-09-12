Assine
BH terá vacinação contra a gripe em praças e parques neste domingo (14/9)

Regionais Leste, Nordeste, Oeste, Pampulha, Venda Nova e Noroeste terão tendas da Secretaria de Saúde para imunização

Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
12/09/2025 14:45

Haverá vacinação contra a gripe para pessoas a partir dos 6 meses de idade
Haverá vacinação contra a gripe para pessoas a partir dos 6 meses de idade durante o evento BH+Feliz crédito: Divulgação/PBH

Belo Horizonte vai promover uma ação que mistura cultura, lazer e saúde neste domingo (14/9). Das 9h às 14h, oito regionais da cidade vão receber o "BH+Feliz", um encontro que acontece em praças e parques levando arte e diversão para a comunidade. O diferencial da vez é que em seis localidades haverá também vacinação contra a gripe.

 

Os encontros acontecerão nas regiões Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha, Venda Nova, Barreiro e Noroeste. Na última, o evento acontece, excepcionalmente, das 10h às 15h. A proposta é criar ambientes de diversão e convivência com atrações gratuitas, de diferentes linguagens, para diferentes faixas etárias.

Fazem parte da agenda atividades como apresentações de circo, teatro, dança, música, contação de histórias, oficinas, brinquedos e feiras de alimentos e bebidas e outros produtos, para garantir a diversão a toda a família.

A vacinação será feira em todas as regiões, exceto Norte e Barreiro. Para receber o imunizante é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. O público-alvo são pessoas a partir dos 6 meses de idade. Além do imunizante, haverá aferição de pressão arterial nas tendas da Secretaria de saúde.

Confira o local dos encontros

  • Barreiro (Praça Maria Tertuliana - Bairro Lindeia)
  • Leste (Praça Zenir Leite - Bairro Paraíso)
  • Nordeste (Praça da Rua Sete com Rua Arthur de Castro Cunha - Bairro Vista do Sol)
  • Noroeste (Praça do Conjunto IAPI - São Cristóvão)
  • Norte (Praça Santo Antônio - Bairro Primeiro de Maio)
  • Oeste (Praça APA - Bairro Jardim América)
  • Pampulha (Parque Ecológico da Pampulha - entrada pelo Marco Zero, no Centro de Apoio)
  • Venda Nova (Praça José Belém Barbosa - Bairro São João Batista)

