BH terá vacinação contra a gripe em praças e parques neste domingo (14/9)
Regionais Leste, Nordeste, Oeste, Pampulha, Venda Nova e Noroeste terão tendas da Secretaria de Saúde para imunização
Belo Horizonte vai promover uma ação que mistura cultura, lazer e saúde neste domingo (14/9). Das 9h às 14h, oito regionais da cidade vão receber o "BH+Feliz", um encontro que acontece em praças e parques levando arte e diversão para a comunidade. O diferencial da vez é que em seis localidades haverá também vacinação contra a gripe.
Os encontros acontecerão nas regiões Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha, Venda Nova, Barreiro e Noroeste. Na última, o evento acontece, excepcionalmente, das 10h às 15h. A proposta é criar ambientes de diversão e convivência com atrações gratuitas, de diferentes linguagens, para diferentes faixas etárias.
Fazem parte da agenda atividades como apresentações de circo, teatro, dança, música, contação de histórias, oficinas, brinquedos e feiras de alimentos e bebidas e outros produtos, para garantir a diversão a toda a família.
A vacinação será feira em todas as regiões, exceto Norte e Barreiro. Para receber o imunizante é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. O público-alvo são pessoas a partir dos 6 meses de idade. Além do imunizante, haverá aferição de pressão arterial nas tendas da Secretaria de saúde.
Confira o local dos encontros
- Barreiro (Praça Maria Tertuliana - Bairro Lindeia)
- Leste (Praça Zenir Leite - Bairro Paraíso)
- Nordeste (Praça da Rua Sete com Rua Arthur de Castro Cunha - Bairro Vista do Sol)
- Noroeste (Praça do Conjunto IAPI - São Cristóvão)
- Norte (Praça Santo Antônio - Bairro Primeiro de Maio)
- Oeste (Praça APA - Bairro Jardim América)
- Pampulha (Parque Ecológico da Pampulha - entrada pelo Marco Zero, no Centro de Apoio)
- Venda Nova (Praça José Belém Barbosa - Bairro São João Batista)