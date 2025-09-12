BH terá vacinação contra a gripe em praças e parques neste domingo (14/9)

Belo Horizonte vai promover uma ação que mistura cultura, lazer e saúde neste domingo (14/9). Das 9h às 14h, oito regionais da cidade vão receber o "BH+Feliz", um encontro que acontece em praças e parques levando arte e diversão para a comunidade. O diferencial da vez é que em seis localidades haverá também vacinação contra a gripe.

Os encontros acontecerão nas regiões Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha, Venda Nova, Barreiro e Noroeste. Na última, o evento acontece, excepcionalmente, das 10h às 15h. A proposta é criar ambientes de diversão e convivência com atrações gratuitas, de diferentes linguagens, para diferentes faixas etárias.

Fazem parte da agenda atividades como apresentações de circo, teatro, dança, música, contação de histórias, oficinas, brinquedos e feiras de alimentos e bebidas e outros produtos, para garantir a diversão a toda a família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vacinação será feira em todas as regiões, exceto Norte e Barreiro. Para receber o imunizante é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. O público-alvo são pessoas a partir dos 6 meses de idade. Além do imunizante, haverá aferição de pressão arterial nas tendas da Secretaria de saúde.

Confira o local dos encontros