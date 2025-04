Belo-horizontinos lotam centro de saúde em busca de vacina

Às vésperas do feriado de Páscoa, a população de Belo Horizonte lota postos de saúde em busca de vacina contra a gripe na manhã desta quinta-feira (17/04). Pessoas que optaram por aproveitar o dia que antecede a Sexta-feira Santa se depararam com filas grandes nos postos de vacinação.

De acordo com a analista de comunicação Marcella Carvalho, que chegou ao centro de saúde Santa Rita por volta de 9h30, a fila se deu pelo grande fluxo de pessoas. Ela buscou a vacina contra gripe e contra Covid-19, mas conseguiu tomar apenas a primeira, devido ao grupo prioritário.

“Aguardei duas horas pra tomar a vacina de gripe. Tem idosos esperando por esse tempo ou até mais aqui no posto de Saúde Santa Rita. Tinha somente uma sala atendendo. Acho que muitas pessoas aproveitaram o ‘feriado’ e vieram para se vacinar não só para gripe. Muitas crianças também estão presentes."

De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), desde o dia 31 de março, foram aplicadas mais de 114 mil doses do imunizante, sendo que cerca de 100 mil foram aplicadas em pessoas dos grupos de prioridade – crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias; idosos com 60 anos ou mais; e gestantes. Em duas semanas, o município alcançou o índice de 15,1%, mas a meta, segundo o Executivo municipal, é chegar aos 90%.

Além do grupo citado, podem se vacinar os trabalhadores da saúde; mulheres com até 45 dias após o parto; professores dos ensino básico, fundamental e superior; pessoas com deficiência permanente; indivíduos com doenças crônicas ou outras condições clínicas especiais; trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros. Também devem receber a dose os funcionários dos Correios, os profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento, além de povos indígenas e comunidades quilombolas.

Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Os trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios, professores, caminhoneiros e os profissionais das Forças Armadas, de segurança e de salvamento também devem apresentar um comprovante da função exercida. Já as puérperas devem estar com a certidão de nascimento do bebê ou registro do hospital onde o parto foi realizado.

A vacina, que é segura, previne contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Segundo a PBH, as doses estão disponíveis nos 153 centros de saúde, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em alguns pontos extras. Os endereços e horários de funcionamento dos locais podem ser verificados aqui.

Vacina o ano todo

A partir deste ano, a vacina também passa a ficar disponível em unidades básicas de saúde de forma permanente, ao longo de todo ano. A estratégia, segundo o Ministério da Saúde, é aproveitar todas as oportunidades para vacinar quem precisa da dose. “Nosso objetivo é fazer com que o Brasil tenha o maior e mais diverso sistema vacinal do mundo”, completa o comunicado do ministro da Saúde.

Além da ampliação da vacinação ao longo do ano, o Ministério da Saúde também confirmou o retorno dos Dias D, datas em que a imunização será intensificada com mutirões e ampliação do funcionamento dos postos de saúde. A data para este ano será definida ao longo da próxima semana, durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite, mas a previsão é de que aconteça em maio.

Vacinação nas escolas

A Campanha de Vacinação nas Escolas começou na segunda (14/04) em Minas Gerais. A iniciativa das secretarias estaduais de Saúde (SES-MG) e de Educação (SEE-MG), que ocorre até o dia 25 de abril, leva equipes às instituições de ensino para atualizar a caderneta de vacinação de estudantes menores de 15 anos. Professores e colaboradores também poderão se imunizar durante o período. No entanto, em Belo Horizonte, o início da campanha na rede municipal ainda está em fase de alinhamento.

A proposta é aplicar doses de vacinas como febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. A meta do estado é vacinar de 90% a 95% dos estudantes dentro da faixa etária prevista para cada imunizante.

Além das aplicações, as equipes de saúde irão checar as cadernetas de vacinação e orientar pais e responsáveis sobre possíveis atualizações necessárias. Em alguns casos, os alunos serão levados às Unidades Básicas de Saúde (UBS), com autorização prévia da família.

A campanha faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que alcançou 100% de adesão em Minas, com mais de 10 mil escolas pactuadas, no ciclo 2025-2026. Segundo o governo estadual, a iniciativa reforça o compromisso com a saúde pública e visa aumentar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente escolar.

O estado também tem registrado avanços na cobertura vacinal. De acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), a vacina tríplice viral, por exemplo, subiu de 75,88% em 2023 para 112,43% em 2025. A vacina contra febre amarela ultrapassou os 100% neste ano.