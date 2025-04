Vacinação nas escolas começa em Minas; BH ainda define programação

A Campanha de Vacinação nas Escolas está sendo realizada entre os dias 14 e 25 de abril em Minas Gerais. A iniciativa das secretarias estaduais de Saúde (SES-MG) e de Educação (SEE-MG) leva equipes às instituições de ensino para atualizar a caderneta de vacinação de estudantes menores de 15 anos. Professores e colaboradores também poderão se imunizar durante o período. Em Belo Horizonte, o início da campanha na rede municipal ainda está em fase de alinhamento.

A proposta é aplicar doses de vacinas como febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. A meta do estado é vacinar de 90% a 95% dos estudantes dentro da faixa etária prevista para cada imunizante.

Além das aplicações, as equipes de saúde irão checar as cadernetas de vacinação e orientar pais e responsáveis sobre possíveis atualizações necessárias. Em alguns casos, os alunos serão levados às Unidades Básicas de Saúde (UBS), com autorização prévia da família.

A campanha faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE) que alcançou 100% de adesão em Minas, com mais de 10 mil escolas pactuadas, no ciclo 2025-2026. Segundo o governo estadual, a iniciativa reforça o compromisso com a saúde pública e visa aumentar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente escolar.

O estado também tem registrado avanços na cobertura vacinal. De acordo com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) a vacina tríplice viral, por exemplo, subiu de 75,88% em 2023 para 112,43% em 2025. A vacina contra febre amarela ultrapassou os 100% neste ano.