Belo Horizonte reduz postos de vacinação contra a COVID-19

Belo Horizonte terá menos locais para vacinação contra a COVID-19 a partir desta semana. Com a chegada de 15,8 mil novas doses, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu reorganizar a estratégia de imunização, concentrando os imunizantes em unidades de saúde selecionadas, cujos endereços serão divulgados a partir das 19h desta quarta-feira (2/4) no site da PBH.

A medida, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), busca mitigar perdas de doses e garantir a imunização dos públicos elegíveis. Na terça-feira (1º/4), a equipe do Estado de Minas recebeu relatos de moradores que enfrentavam dificuldades para encontrar a vacina nos postos de saúde. Para esclarecer a situação, a reportagem entrou em contato com algumas dessas unidades, mas foi informada de que a disponibilidade da vacina só poderia ser confirmada presencialmente.

A vacinação está disponível para grupos de rotina, que incluem crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. Além disso, há grupos especiais que continuam com direito à imunização anual, como imunocomprometidos, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente.

Uma novidade é a inclusão dos trabalhadores dos Correios no grupo especial. A decisão segue diretrizes do Ministério da Saúde, considerando o alto nível de interação desses profissionais com o público, o que aumenta o risco de contágio.

Também foi reforçada a necessidade de imunização para cuidadores de idosos, protegendo uma das populações mais vulneráveis às complicações da doença. Ambos os públicos devem receber uma dose anual.

Para garantir a vacinação, é necessário não ter tido sintomas de covid-19 nos últimos 30 dias. Além disso, os documentos obrigatórios no momento da aplicação incluem identificação com foto, CPF e cartão de vacina.