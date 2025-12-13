Damião diz que o temporal pegou até a PBH de surpresa

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Ao comentar os transtornos provocados pelo temporal da madrugada deste sábado (13/12), o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) afirmou que a intensidade da chuva e o volume concentrado em poucas horas pegaram a capital, e também a administração municipal, de surpresa, apesar do monitoramento constante das condições meteorológicas.

Em entrevista coletiva nesta manhã, Damião ressaltou que, mesmo com sistemas de alerta e acompanhamento do clima, não é possível prever com precisão o horário nem a quantidade de água que cairá em um temporal dessa magnitude.

“A gente olha para o céu e fica imaginando qual a quantidade de água que vai cair, mas você não sabe precisamente que horas nem qual o volume. Nós também somos pegos de surpresa”, afirmou o prefeito, ao comentar que a chuva inviabilizou parte da programação oficial de comemoração dos 128 anos de Belo Horizonte.

O evento, realizado nessa sexta-feira (12/12), teve parte das atrações interrompida justamente por causa do temporal que se estendeu pela madrugada.

Dados da Defesa Civil confirmam a excepcionalidade da chuva. Em apenas oito horas, a Região da Pampulha registrou mais de 47 milímetros de precipitação, cerca de 14% da média esperada para todo o mês de dezembro, que é de 339,1 milímetros. Em Venda Nova, o acumulado chegou a 46,4 milímetros no mesmo intervalo. O grande volume de água em curto espaço de tempo provocou alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito, com a Pampulha concentrando a maior parte das ocorrências.

O prefeito reconheceu os alagamentos registrados em diferentes pontos da cidade, como na região da Avenida Alberto Cintra, no Bairro Cidade Nova, mas ponderou que situações como essa se tornam difíceis de evitar quando a chuva ocorre de forma tão intensa e concentrada. “São alagamentos que acontecem, porque é difícil conter, segurar, uma chuva desse tamanho”, completou.

Apesar dos transtornos, Damião destacou que o principal saldo da madrugada foi a ausência de vítimas. “Não perdemos vidas com essa chuva que foi muito forte, nenhum deslizamento”, disse.

Quedas de árvores

A madrugada também foi marcada por um grande número de quedas de árvores, especialmente nos bairros Santa Amélia, Santa Branca e São João Batista, na Região da Pampulha. O prefeito lembrou que Belo Horizonte é conhecida como cidade-jardim, em razão da grande quantidade de árvores espalhadas pelo território urbano, e que isso traz benefícios, mas também desafios em situações de clima extremo.

“A gente tem que agradecer por isso. Só lamentamos a queda de árvore quando ela causa prejuízo. A prefeitura está preparada para agir rapidamente, retirar os exemplares e liberar as vias”, afirmou. Damião explicou ainda que o município possui um inventário arbóreo, mas que, diante do número elevado de árvores, muitos problemas estruturais só se manifestam em condições extremas, como temporais com ventania intensa e solo encharcado.

Ele reconheceu que o tema gera críticas recorrentes, tanto quando há cortes preventivos quanto quando ocorrem quedas durante tempestades. “Ninguém vai cortar árvore que não precisa ser cortada. Mas a nossa preocupação também é essa. Nós temos que chegar num lugar comum. Nós todos, prefeitura e aqueles que criticam", disse.

Além dos danos urbanos, o temporal afetou o fornecimento de energia elétrica. A Cemig informou que galhos, telhas e até postes danificados provocaram curtos-circuitos e rompimentos de cabos, deixando moradores sem luz em diferentes pontos da Pampulha.

O Corpo de Bombeiros registrou, desde a manhã de sexta-feira, 105 chamados relacionados à queda de árvores em vias públicas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já a Defesa Civil da capital contabilizou, até as 7h50 deste sábado, 22 solicitações pelo telefone 199, a maioria para vistorias em imóveis particulares, com maior concentração nas regionais Pampulha e Venda Nova.