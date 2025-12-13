Temporal em BH: bairros da Pampulha estão sem energia elétrica

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte na madrugada deste sábado (13/12) deixou quem mora em bairros da Região da Pampulha sem energia elétrica. Até esta manhã, imóveis nos bairros Santa Amélia, Santa Mônica e Santa Branca estão com o fornecimento interrompido. O temporal também provocou queda de árvores e estruturas na região, que recebeu 47,4 milímetros de acumulado de chuva em oito horas.

Relatos de moradores dão conta que a chuva foi acompanhada de ventania. De acordo com a Defesa Civil da capital, choveu extremamente forte em todas as regiões da cidade.

Apesar do susto, até o momento, não há registro de feridos e desabrigados. Na Região da Pampulha, as ocorrências foram registradas nos Bairros Santa Amélia, Santa Branca e São João Batista. Na Avenida Antônio Carlos um grande empoçamento interditou parcialmente a via.

O que diz a Cemig?

Em nota, a Cemig informou que o temporal provocou falta de energia principalmente nas regiões da Pampulha, Venda Nova e Norte. De acordo com a companhia elétrica, a interrupção do fornecimento aconteceu após a queda de árvores e objetos lançados em direção aos fios, como partes de telhas e galhos que provocaram a quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos.

“Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento e, neste momento, a empresa atua com reforço máximo de equipes, com centenas de profissionais atuando nos reparos”, afirmou.

Ainda conforme a Cemig, também há registro de imóveis sem energia na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é que o restabelecimento do serviço aconteça de forma gradativa ao longo deste sábado.

Cuidados durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

