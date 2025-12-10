Assine
GRANDE VOLUME DE CHUVA

Regionais de BH registram mais de 50% da chuva esperada para todo o mês

Meteorologia indica que dezembro será um mês com chuvas acima da média; em 10 dias, duas regiões ultrapassaram metade do esperado em 31 dias; veja previsão

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
10/12/2025 09:11

17/11/2025. Credito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Chuva na capital mineira. crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Chuva na capital mineira.

As regiões Centro-Sul e Nordeste de Belo Horizonte (MG) registraram, em dez dias, mais da metade da média de chuva para dezembro, que é de 339,1 milímetros (mm). De acordo com a Defesa Civil municipal, a Região Centro-Sul registrou 184,1 mm (54,3%) e a Nordeste, 181 mm (53,4%).

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A Região Nordeste registrou 71,6 mm de chuva entre domingo (7/12) e segunda-feira (8/12), segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, o que representa 21% da média, em algumas horas. Devido ao grande volume de água na região, um alerta de risco geológico forte foi emitido pela Defesa Civil de BH, válido até amanhã.

De acordo com o órgão municipal, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Acumulado (mm) em dezembro até 6h do dia 10

  • Barreiro: 121,7 (35,9%)
  • Centro-Sul: 184,1 (54,3%)
  • Hipercentro: 78,0 (23,0%)
  • Leste: 140,8 (41,5%)
  • Nordeste: 181,0 (53,4%)
  • Noroeste: 119,8 (35,3%)
  • Norte: 137,8 (40,6%)
  • Oeste: 134,8 (39,8%)
  • Pampulha: 87,6 (25,8%)
  • Venda Nova: 91,6 (27,0%)

Média climatológica de dezembro: 339,1 mm

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em BH nesta quarta (10)?

A meteorologia indica que esta quarta-feira (10/12) será de chuva forte. De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, com máxima de 26°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 80%.

A temperatura mínima registrada foi de 17,7°C, às 2h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 10°C. Já a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 18,2°C, às 3h20.

