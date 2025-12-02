Região de BH registra 10% da chuva esperada para o mês em dois dias
Capital mineira tem previsão de chuvas acima da média no mês de dezembro; confira a previsão do tempo completa e recomendações da Defesa Civil
A Região Oeste de Belo Horizonte registrou, em menos de dois dias, 10% da média pluviométrica de dezembro – 339,1 milímetros (mm). Até às 6h desta terça-feira (2/12), a regional havia registrado 40,2 mm, o que representa 11,9% do esperado para todo o mês. De acordo com a Defesa Civil de BH, há previsão para chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento nesta terça.
Segundo a meteorologia, dezembro deve ser um mês com chuvas acima da média na capital. Seguindo o ranking, está a Região Leste, com 30,4 mm – 9% do total previsto. Em terceiro lugar da lista, está a Região Centro-Sul, com 25,5 mm, o equivalente a 7,5% do total.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
A situação pode se agravar, na medida que novas precipitações estão previstas para a cidade nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca BH em estado de atenção para chuva moderada a forte.
A recomendação é que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Até a manhã desta terça, a regional Oeste é a que mais registrou precipitações, com 40,2 mm, o que representa 11,9% do esperado para o mês. A Região Leste ocupa o segundo lugar do ranking com 30,4 - 9% do total previsto.
Acumulado de chuvas (mm) entre 18h de segunda e 6h desta terça (2/12)
- Barreiro: 15,3 (4,5%)
- Centro Sul: 15,2 (4,5%)
- Hipercentro: 8,4 (2,5%)
- Leste: 9,4 (2,8%)
- Nordeste: 24,6 (7,3%)
- Noroeste: 24,4 (7,2%)
- Norte: 24,6 (7,3%)
- Oeste: 31,6 (9,3%)
- Pampulha: 10,4 (3,1%)
- Venda Nova: 14,2 (4,2%)
Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm
Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 6h do dia 2
- Barreiro: 15,3 (4,5%)
- Centro Sul: 25,5 (7,5%)
- Hipercentro: 9,4 (2,8%)
- Leste: 30,4 (9,0%)
- Nordeste: 24,8 (7,3%)
- Noroeste: 24,4 (7,2%)
- Norte: 24,6 (7,3%)
- Oeste: 40,2 (11,9%)
- Pampulha: 10,6 (3,1%)
- Venda Nova: 14,2 (4,2%)
Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm