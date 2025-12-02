Assine
CHUVA DE DEZEMBRO

Região de BH registra 10% da chuva esperada para o mês em dois dias

Capital mineira tem previsão de chuvas acima da média no mês de dezembro; confira a previsão do tempo completa e recomendações da Defesa Civil

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/12/2025 09:19

Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas
Região de BH registra 10% da chuva esperada para o mês em dois dias crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A Região Oeste de Belo Horizonte registrou, em menos de dois dias, 10% da média pluviométrica de dezembro – 339,1 milímetros (mm). Até às 6h desta terça-feira (2/12), a regional havia registrado 40,2 mm, o que representa 11,9% do esperado para todo o mês. De acordo com a Defesa Civil de BH, há previsão para chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento nesta terça.

Segundo a meteorologia, dezembro deve ser um mês com chuvas acima da média na capital. Seguindo o ranking, está a Região Leste, com 30,4 mm – 9% do total previsto. Em terceiro lugar da lista, está a Região Centro-Sul, com 25,5 mm, o equivalente a 7,5% do total.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A situação pode se agravar, na medida que novas precipitações estão previstas para a cidade nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. O órgão municipal coloca BH em estado de atenção para chuva moderada a forte.

A recomendação é que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Até a manhã desta terça, a regional Oeste é a que mais registrou precipitações, com 40,2 mm, o que representa 11,9% do esperado para o mês. A Região Leste ocupa o segundo lugar do ranking com 30,4 - 9% do total previsto.

Acumulado de chuvas (mm) entre 18h de segunda e 6h desta terça (2/12)

  • Barreiro: 15,3 (4,5%)
  • Centro Sul: 15,2 (4,5%)
  • Hipercentro: 8,4 (2,5%)
  • Leste: 9,4 (2,8%)
  • Nordeste: 24,6 (7,3%)
  • Noroeste: 24,4 (7,2%)
  • Norte: 24,6 (7,3%)
  • Oeste: 31,6 (9,3%)
  • Pampulha: 10,4 (3,1%)
  • Venda Nova: 14,2 (4,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 6h do dia 2

  • Barreiro: 15,3 (4,5%)
  • Centro Sul: 25,5 (7,5%)
  • Hipercentro: 9,4 (2,8%)
  • Leste: 30,4 (9,0%)
  • Nordeste: 24,8 (7,3%)
  • Noroeste: 24,4 (7,2%)
  • Norte: 24,6 (7,3%)
  • Oeste: 40,2 (11,9%)
  • Pampulha: 10,6 (3,1%)
  • Venda Nova: 14,2 (4,2%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

