CHUVAS

Bombeiros realizam treinamento para enfrentar o período de chuvas na RMBH

Os militares fizeram treinamentos de salvamento e campanhas de conscientização para prevenir possíveis acidentes

27/11/2025 18:11

Um grupo de bombeiros vestindo macacões laranja
Os bombeiros fizeram uma série de treinamentos na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A temporada de calor e chuvas aumentam a preocupação do Corpo de Bombeiros com a possibilidade de afogamentos e inundações. Para atender as demandas deste período, os militares realizaram treinamento de salvamento aquático e operações de embarcações com bombeiros em formação nesta quinta-feira (27/11). As ações foram feitas em dois pontos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Duas brigadas realizaram diferentes ações pela RMBH nesta quinta-feira. Um grupo de mais de 400 militares foi enviado para Várzea das Flores. O local é um ponto de alerta por causa do grande número de ocorrências afogamentos. 

Outro grupo de militares foi enviado para o Bairro Colonial, em Ribeirão das Neves, na RMBH. No local, a guarnição realizou uma atividade preventiva voltada à orientação da população e estabeleceu diretrizes essenciais para ações de autoproteção no período chuvoso e para a prevenção de afogamentos, com o objetivo de elevar a percepção de risco das comunidades. 

Matéria em atualização 

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

