Bombeiros realizam treinamento para enfrentar o período de chuvas na RMBH

A temporada de calor e chuvas aumentam a preocupação do Corpo de Bombeiros com a possibilidade de afogamentos e inundações. Para atender as demandas deste período, os militares realizaram treinamento de salvamento aquático e operações de embarcações com bombeiros em formação nesta quinta-feira (27/11). As ações foram feitas em dois pontos da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Duas brigadas realizaram diferentes ações pela RMBH nesta quinta-feira. Um grupo de mais de 400 militares foi enviado para Várzea das Flores. O local é um ponto de alerta por causa do grande número de ocorrências afogamentos.

Outro grupo de militares foi enviado para o Bairro Colonial, em Ribeirão das Neves, na RMBH. No local, a guarnição realizou uma atividade preventiva voltada à orientação da população e estabeleceu diretrizes essenciais para ações de autoproteção no período chuvoso e para a prevenção de afogamentos, com o objetivo de elevar a percepção de risco das comunidades.

