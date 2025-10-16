Assine
overlay
Início Gerais
AFOGAMENTO

Bombeiros buscam por homem que se afogou na lagoa Várzea das Flores

Testemunhas relataram que a vítima gritou por socorro antes de desaparecer

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/10/2025 11:52

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros retomam buscas por homem que se afogou na lagoa Várzea das Flores
Bombeiros retomam buscas por homem que se afogou na lagoa Várzea das Flores crédito: CBMMG/Reprodução

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quinta-feira (16/10) as buscas por um homem que se afogou na lagoa Várzea das Flores, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a corporação, os militares foram acionados nessa quarta-feira (15/10) com a informação de que um homem havia entrado na água e desaparecido.

Leia Mais

As equipes realizaram buscas até o anoitecer, mas o trabalho precisou ser interrompido por questões de segurança. Na manhã de hoje, uma nova guarnição foi enviada ao local para retomar as operações de mergulho e varredura superficial.

Segundo uma testemunha que presenciou o afogamento, a vítima seria um homem de aproximadamente 30 anos, com cerca de 1,70 m de altura. Ele entrou na lagoa, começou a nadar e, logo em seguida, passou a gritar por socorro, chamando por alguém chamado Danilo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o atendimento, não havia familiares ou amigos da vítima no local, apenas pessoas que presenciaram o ocorrido.

Tópicos relacionados:

afogamento betim bombeiros grande-bh lagoa minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay