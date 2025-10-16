Bombeiros buscam por homem que se afogou na lagoa Várzea das Flores

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quinta-feira (16/10) as buscas por um homem que se afogou na lagoa Várzea das Flores, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados nessa quarta-feira (15/10) com a informação de que um homem havia entrado na água e desaparecido.

As equipes realizaram buscas até o anoitecer, mas o trabalho precisou ser interrompido por questões de segurança. Na manhã de hoje, uma nova guarnição foi enviada ao local para retomar as operações de mergulho e varredura superficial.

Segundo uma testemunha que presenciou o afogamento, a vítima seria um homem de aproximadamente 30 anos, com cerca de 1,70 m de altura. Ele entrou na lagoa, começou a nadar e, logo em seguida, passou a gritar por socorro, chamando por alguém chamado Danilo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Durante o atendimento, não havia familiares ou amigos da vítima no local, apenas pessoas que presenciaram o ocorrido.