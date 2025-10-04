Pedalinho na Lagoa Várzea das Flores vira e uma pessoa morre afogada

Um pedalinho com quatro pessoas a bordo virou na Lagoa Várzea das Flores, localizada entre os Contagem e Betim, na Grande BH, na manhã deste sábado (4/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma pessoa morreu afogada e outra, em quadro de parada cardíaca, foi levada para o hospital. O sexo e a idade delas ainda não foram divulgados.

De acordo com informações preliminares, as duas vítimas ficaram submersas quando o pedalinho virou. Uma delas foi resgatada e levada para o Hospital Municipal de Contagem e a outra foi retirada da água já sem vida. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima hospitalizada.

As outras duas pessoas a bordo conseguiram sair da água porque uma delas, um homem cuja idade não foi informada, sabia nadar.

