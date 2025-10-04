Assine
INCÊNDIO

MG: mais de 90 pessoas combatem incêndios em serras do estado

92 pessoas do Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e brigadistas atuam no combate às chamas na Grande BH e na Região Central do estado

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/10/2025 11:22 - atualizado em 04/10/2025 11:24

A Serra da Calçada, na Grande BH, amanheceu em chamas pelo quarto dia consecutivo
A Serra da Calçada, na Grande BH, amanheceu em chamas pelo quarto dia consecutivo crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do Exército Brasileiro e brigadistas seguem mobilizadas neste sábado (4/10) no combate a incêndios florestais nas serras da Calçada, entre Brumadinho (MG) e Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e de Santa Helena, na Região Central do estado. Ao todo, cerca de 92 pessoas atuam na linha de frente dos combates.

Na Serra da Calçada, as chamas chegaram ao quarto dia de combate. Cerca de 60 pessoas atuam na operação, com apoio de 12 veículos e uma aeronave militar. Segundo os bombeiros, as equipes concentram esforços principalmente no topo de uma das linhas de fogo, onde há maior incidência de focos ativos.

Já na Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas (MG), o fogo persiste pelo quinto dia consecutivo. O trabalho de controle conta com 12 bombeiros, dois brigadistas e 18 militares do Exército, divididos em quatro viaturas. O helicóptero Arcanjo 2 também dá apoio aéreo à operação.

Na Serra de Santa Helena, 32 pessoas, entre brigadistas, oficiais do Exército e bombeiros, atuam no combate às chamas
Na Serra de Santa Helena, 32 pessoas, entre brigadistas, oficiais do Exército e bombeiros, atuam no combate às chamas Divulgação/Corpo de Bombeiros

No local, os militares atuam em três frentes de combate, com destaque para a região da Torre, onde se concentra o foco mais intenso.

As operações devem seguir até o final do dia.

