MG: incêndio em madeireiras causa prejuízo de R$ 2 milhões

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma madeireira e um galpão de estoque no Bairro Brasil, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (3/10). O fogo teve início durante a madrugada e, ao amanhecer, ainda exigia intenso trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros.

As chamas, visíveis da esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua Santa Catarina, rapidamente consumiram toda o escritório e as peças de madeira armazenadas no pátio. Segundo os bombeiros, o fogo se espalhou para um galpão acima da madeireira, onde um caminhão, uma empilhadeira e o estoque de uma segunda empresa também foram destruídos.

Equipes da Polícia Militar, Defesa Civil, Secretaria de Trânsito e Transportes e diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o combate ao fogo e controle da situação.

"Esse combate é muito difícil, pois necessita acontecer no início das chamas para facilitar o controle, devido ao material queimado. Mas nossa maior preocupação foi a retirada da vizinhança e evitar que o incêndio se alastrasse para edificações vizinhas", explicou a comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros em Uberlândia, tenente-coronel Ana Paula Borges.

Com o avanço do incêndio, imóveis próximos precisaram ser evacuados ainda na madrugada. Uma cadela que estava dentro da madeireira foi retirada ilesa, embora bastante assustada. O proprietário do galpão, Marco Aurélio Júnior, estima um prejuízo superior a R$ 2 milhões. "Fui acordado com a notícia do incêndio. Quando cheguei, já não havia mais o que salvar", lamentou.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em pelo menos quatro quarteirões da região e o trânsito ficou bloqueado até o início da tarde.

Mais de 40 mil litros de água transportados por caminhões-pipa da Prefeitura de Uberlândia auxiliaram no combate. Mesmo com o incêndio controlado, havia grande quantidade de material inflamável no local, o que demandou esforços contínuos de rescaldo, os quais seguiam sem previsão de término nesta sexta.

Muros, portões e outras estruturas danificadas precisaram ser derrubadas para garantir a segurança das equipes e permitir acesso às áreas afetadas. Uma retroescavadeira foi utilizada para auxiliar na remoção de escombros.