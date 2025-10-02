Assine
JUSTIÇA

Justiça Federal condena Caixa por venda casada em Uberlândia

A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal, após denúncia do Praia Clube, que alegou dificuldade no recebimento de verbas por meio do banco

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
02/10/2025 18:19

Verbas para esporte: Justiça Federal condena Caixa por venda casada
Justiça Federal condena Caixa por venda casada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: Viní­cius Lemos/Divulgação

A Justiça Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, determinou que a Caixa Econômica Federal não condicione a abertura de contas correntes ou poupança à contratação de outros serviços. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal (MPF), após denúncia feita pelo Praia Clube.

Segundo o processo, o clube tentou abrir contas para receber recursos do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), mas a agência da Caixa teria exigido contrapartidas, como a movimentação da folha de pagamento e a adesão a produtos financeiros.

O clube alegou atrasos nos recebimentos por conta da burocracia envolvida para que os demais serviços fossem contratados.

O juiz federal Osmane Antônio dos Santos considerou a prática como "venda casada", proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele ressaltou que, por ser banco público, a Caixa tem papel social relevante, incluindo o fomento ao esporte.

Na sentença foi estabelecido prazo de 15 dias para que a instituição adote medidas contra a exigência, sob pena de multa. O Procon de Uberlândia também foi acionado para acompanhar o caso.

caixa-economica justica-federal triangulo-mineiro uberlandia

