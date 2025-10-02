Assine
overlay
Início Política
TRIÂNGULO MINEIRO

Câmara de Uberlândia arquiva cassação de vereador que admitiu peculato

Pedido levou em consideração o acordo de não persecução penal entre promotoria e o vereador, que admitiu usar salário de assessores para despesas de gabinete

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
02/10/2025 17:38 - atualizado em 02/10/2025 17:38

compartilhe

SIGA
x
Câmara de Uberlândia arquiva cassação de vereador que admitiu peculato
Câmara de Uberlândia arquiva cassação de vereador crédito: Divulgação/Câmara de Uberlândia/Aline Rezende

A Câmara Municipal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, rejeitou nessa quarta-feira (1º/10) o pedido de cassação do vereador Antonio Augusto Queijinho (PSDB), arquivando o processo político contra ele. O parlamentar já havia confessado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a prática de peculato em 2021, quando admitiu a chamada "rachadinha".

A votação no Legislativo de Uberlândia foi simbólica, e apenas sete vereadores defenderam a continuidade do processo: Delegada Lia Valechi (União), Janaina Guimarães (PL), Anderson Lima (Podemos), Professor Conrado Augusto (MDB), Professor Ronaldo (PT), Adriano Zago (Avante) e Amanda Gondim (PSB). Eram necessários pelo menos 14 votos.

Queijinho esteve na Câmara, mas não acompanhou a leitura da denúncia nem a votação. Ele também não concedeu entrevista.

O pedido de cassação havia sido apresentado pelo estudante de direito João Vitor Macedo, que criticou a decisão. Ele levou em consideração o acordo de não persecução penal entre promotoria e o vereador.

Leia Mais



No acordo, Queijinho admitiu que parte do custeio de seu gabinete foi feito com salários de assessores, em seu primeiro mandato como vereador, ainda em 2021. Com a admissão da culpa e o pagamento de cinco salários mínimos como indenização, ele fechou um acordo com o MPMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Câmara blindou um vereador que confessou o crime de peculato", disse o autor do pedido de cassação arquivado.

Tópicos relacionados:

minas-gerais mpmg triangulo-mineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay