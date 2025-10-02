Lula sobre hospedagem na COP: 'Vou dormir em barco e pescar pirarucu'

BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em meio à crise de hospedagem para os dias de COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, o presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (2/10) que pretende dispensar um hotel e se hospedar numa embarcação.

A COP30 será realizada em Belém em novembro. A cúpula com chefes de Estado e de governo, que antecede os dias principais do evento diplomático, ocorrerá em pouco mais de um mês, nos dias 6 e 7 de novembro.

"Falei para a [primeira-dama] Janja, não vou nem para hotel, vou dormir num barco", disse Lula, em um evento de entrega de obras da educação em Breves (PA), cidade que fica na porção ocidental do arquipélago do Marajó.

"Enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. Quem sabe eu consigo pegar um filhote, um pirarucu", afirmou o presidente, referindo-se a peixes amazônicos.

Lula não deixou claro a que tipo de embarcação se referia, ou se de fato pretende se hospedar em algum barco durante a COP30. Navios de cruzeiro, por exemplo, serão ancorados no porto de Outeiro -- uma região de Belém -- como opção de hospedagem para os participantes da cúpula da ONU.

"Vamos fazer a melhor COP da história das COPs, com todos os problemas que a gente tem, até com carapanã [um mosquito comum na região] picando um gringo", disse o presidente.

A crise de hospedagem está em curso desde janeiro, em razão de preços exorbitantes cobrados por hotéis e proprietários de imóveis disponíveis para locação. Na semana passada, em visita a Belém, o ministro da Casa Civil da Presidência, Rui Costa (PT), disse que o governo acionaria na Justiça hotéis que cobram preços exorbitantes para hospedagem durante a COP30.

"Eu sei os problemas de Belém, os problemas de drenagem, da pobreza. Por que aceitamos o desafio de fazer a COP lá? É preciso mostrar ao mundo o que é a Amazônia, o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo. É a COP da verdade", afirmou Lula.

O presidente disse que o evento servirá para aferir se líderes de países estão preocupados com a questão climática.

"Eu quero saber se o presidente [Donald] Trump [dos Estados Unidos], o presidente Xi Jinping [da China], o presidente [Emmanuel] Macron [da França] estão preocupados em resolver o problema da situação climática", afirmou. Para manter a floresta em pé, segundo Lula, é preciso que os países que mais poluíram paguem pela conservação.

O presidente afirmou ainda que o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não voltará a governar o país.

"O pessoal da raiva, do ódio, da fake news, que deixou 400 mil pessoas morrerem de Covid por irresponsabilidade, eu quero dizer para essa gente o seguinte: se preparem para lutar que nós vamos derrotar vocês outra vez, não vamos permitir que vocês voltem a governar esse país", disse. "Esse país não suporta mais mentira, ódio, canalhice".

De Breves, Lula segue para Belém, onde visita obras voltadas à COP30. Ele faz a viagem ao Pará acompanhado de Janja e de ministros, como Rui Costa e Camilo Santana (Educação).