BRASIL-EUA

Lula brinca que vai levar Janja para encontrar Trump, e primeira-dama reage

O encontro ainda não tem data marcada e não se sabe se será realizado presencialmente, por videoconferência ou por telefone

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
29/09/2025 14:34 - atualizado em 29/09/2025 14:34

Lula e Janja durante evento
Lula e Janja durante evento crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou que levará a primeira-dama, Janja da Silva, quando for conversar com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada nesta segunda-feira (29/9). 

Durante a Assembleia-geral da ONU, Trump disse que se encontrou brevemente com Lula, de quem teve boa impressão. Os dois, então, marcaram uma reunião para discutir o "tarifaço" dos EUA e demais sanções ao Brasil.

O encontro, porém, ainda não tem data marcada e não se sabe se será realizado presencialmente, por videoconferência ou por telefone.

"Quando for conversar com o Trump, quero que ele a veja (referindo-se à Janja)", brincou Lula, durante discurso na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM).

Reação de Janja

A primeira-dama também estava no evento, sentada em uma cadeira ao lado de outras lideranças, como Márcia Lopes, ministra das Mulheres do Governo Lula.

Quando o presidente afirmou que levaria a esposa para a reunião com Trump, ela reagiu fazendo gesto de negação e apontando para si, como quem diz: "Eu, não".

Brincadeiras de Lula

Lula ressaltava a importância das mulheres em sua vida. Ele citou Lourdes da Silva e Marisa, suas ex-esposas que faleceram, e se disse grato a Deus por ter encontrado Janja.

"Obrigado, Janjinha, por ter nascido e encontrado essa pérola de homem para casar", brincou o presidente.

