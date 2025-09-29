Flávio Bolsonaro sugere pena de morte por corrupção no governo Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou o governo Lula (PT) de corrupção e sugeriu, em redes sociais, que o crime seja punido com pena de morte.

O parlamentar repercutiu uma notícia sobre o ex-ministro da Agricultura da China, Tang Renjian, que foi condenado à morte por corrupção passiva, em meio a uma campanha anticorrupção do governo Xi Jinping. Ele é acusado de receber mais de 268 milhões de yuans (cerca de R$ 201 milhões) para beneficiar terceiros em contratos públicos.

Flávio relembrou falas de Lula, que disse que ia receber um emissário de confiança do líder chinês Xi Jinping para discutir a regulamentação das redes sociais no Brasil. O senador, então, sugeriu que o governo federal adote, também, a política rigorosa de combate à corrupção da China.

“Depois de chamar um especialista em censura chinês para “regular” as redes sociais brasileiras, Lula poderia chamar esse especialista em combate à corrupção da China para ver algumas coisinhas aqui no governo dele no Brasil”, escreveu o Flávio Bolsonaro, no X/Twitter.

‘INSS de Lula’

Ele ainda sugeriu: “O especialista chinês poderia começar com o INSS de Lula”, associando o escândalo de fraudes na previdência ao governo federal.

A investigação conjunta da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF), contudo, aponta que valores foram desviados, pelo menos, entre 2019 e 2024, ou seja, durante os governos Lula e Bolsonaro.