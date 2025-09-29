Flávio Bolsonaro sugere pena de morte por corrupção no governo Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou o governo Lula(PT) de corrupção e sugeriu, em redes sociais, que o crime seja punido com pena de morte.
O parlamentar repercutiu uma notícia sobre o ex-ministro da Agricultura da China, Tang Renjian, que foi condenado à morte por corrupção passiva, em meio a uma campanha anticorrupção do governo Xi Jinping. Ele é acusado de receber mais de 268 milhões de yuans (cerca de R$ 201 milhões) para beneficiar terceiros em contratos públicos.
Flávio relembrou falas de Lula, que disse que ia receber um emissário de confiança do líder chinês Xi Jinping para discutir aregulamentação das redes sociais no Brasil. O senador, então, sugeriu que o governo federal adote, também, a política rigorosa de combate à corrupção da China.
“Depois de chamar um especialista em censura chinês para “regular” as redes sociais brasileiras, Lula poderia chamar esse especialista em combate à corrupção da China para ver algumas coisinhas aqui no governo dele no Brasil”, escreveu o Flávio Bolsonaro, no X/Twitter.
‘INSS de Lula’
Há países onde pessoas podem ser condenadas à pena capital?. Cada governo tem leis que preveem um tipo diferente - ou algumas modalidades - de execução. 3D Animation Production Company por Pixabay
Nos Estados Unidos, a pena de morte é aplicada em crimes como assassinato em primeiro grau, especialmente quando há circunstâncias agravantes. A execução geralmente ocorre por injeção letal, embora em alguns estados ainda haja cadeira elétrica e fuzilamento. Brett Sayles/Pexels
Na China, crimes como homicídio, tráfico de drogas e corrupção podem levar à pena capital, sendo a execução normalmente feita por injeção letal ou fuzilamento em locais públicos. reprodução youtube
Na Arábia Saudita, a pena de morte é aplicada em casos de homicídio, estupro, terrorismo e blasfêmia, com execuções geralmente realizadas por decapitação em público wikimedia commons/Meshari Alawfi
No Irã, assassinato, tráfico de drogas, estupro e apostasia são crimes puníveis com a pena de morte, com execuções por enforcamento sendo a forma mais comum domínio público
No Japão, a pena de morte é aplicada principalmente em casos de assassinato em massa ou crimes particularmente cruéis, e as execuções são realizadas por enforcamento em segredo. wikimedia commons Mj-bird
Na Coreia do Norte, crimes contra o Estado, como espionagem ou traição, além de assassinatos, podem resultar na pena de morte, com execuções por fuzilamento ou enforcamento reprodução youtube
No Paquistão, a pena de morte é usada em casos de assassinato, terrorismo e blasfêmia, com a execução por enforcamento sendo a forma mais comum Hamid Roshaan Unsplash
No Egito, crimes como terrorismo, assassinato e traição podem levar à pena capital, com as execuções ocorrendo principalmente por enforcamento Domínio público
Em Belarus, o único país europeu a ainda aplicar a pena de morte, crimes como homicídio agravado e terrorismo são punidos com execução por fuzilamento. - wikimedia
Na Índia, assassinato, terrorismo e crimes sexuais graves, como estupro em grupo com morte, podem resultar na pena de morte, com execuções sendo realizadas por enforcamento Yann Forget/Wikimedia Commons
Em Bangladesh, a pena de morte é usada para crimes como assassinato, estupro e terrorismo, com a execução por enforcamento sendo a forma mais comum domínio público
Na Malásia, tráfico de drogas e assassinato são crimes que levam à pena de morte, que geralmente é realizada por enforcamento Divulgação
No Vietnã, crimes como homicídio, tráfico de drogas e corrupção grave podem resultar em pena de morte: execução por fuzilamento Hugo Heimendinger pexels
No Iraque, assassinato, terrorismo e crimes contra o Estado podem resultar na pena capital. As execuções são feitas por enforcamento. Divulgação
Na Tailândia, a pena de morte na Tailândia é aplicada principalmente para crimes graves, como homicídio premeditado, tráfico de drogas em grande escala e crimes relacionados à segurança nacional, como traição. Geralmente, por injeção letal. Divulgação
Na Indonésia, crimes relacionados ao tráfico de drogas e assassinato podem ser punidos com a pena capital, geralmente aplicada por fuzilamento. Dois brasileiros foram executados por fuzilamento na Indonésia por entrarem com drogas no país. Nick Agus Arya Unsplash
Em 18/1/2015, Marco Archer Cardoso Moreira foi o primeiro brasileiro a ser executado na Indonésia. Ele foi preso em 2003, quando tentou entrar no país com 13,4 kg de cocaína escondidos em sua asa-delta. Marco foi morto após passar mais de uma década no corredor da morte. Reprodução de TV
Em 29/4/2015, Rodrigo Gularte também foi executado. Condenado por tráfico de drogas, Rodrigo tinha sido preso em 2004 ao tentar entrar na Indonésia com 6 kg de cocaína escondidos em pranchas de surfe. Apesar de sua família ter alegado que ele sofria de esquizofrenia, o governo indonésio não aceitou a condição como motivo para suspender a execução. Divulgação / Depto. Policia da Indonesia
A investigação conjunta da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF), contudo, aponta que valores foram desviados, pelo menos, entre 2019 e 2024, ou seja, durante os governos Lula e Bolsonaro.