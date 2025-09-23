Flávio Bolsonaro não se mexerá por PEC da Blindagem

Embora tenha defendido a PEC da Blindagem, que classificou como “PEC da Sobrevivência”, Flávio Bolsonaro não vai tomar frente na articulação pela aprovação do texto no Senado.

A avaliação do senador, segundo pessoas próximas, é que seria negativo para a imagem da família Bolsonaro uma vinculação tão direta assim com a proposta, amplamente rejeitada pela população.

Na Câmara, a PEC da Blindagem foi aprovada com unanimidade pelo PL devido a um acordo com o centrão pela anistia. Flávio entende que o mesmo arranjo não será repetido no Senado.

Por isso, o senador, que pretende se reeleger em 2026, não vai se mexer para que a PEC da Blindagem seja aprovada.