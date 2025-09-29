Assine
ARTICULAÇÃO

Tarcísio visita Bolsonaro pela 1ª vez após condenação do ex-presidente

Encontro ocorrerá nesta segunda-feira (29/9), na casa do ex-presidente em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar

Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
29/09/2025 12:10

O governador Tarcísio de Freitas (dir.) tem articulado em Brasília por uma anistia que inclua seu antigo chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro (esq.) por atentar contra o Estado Democrático de Direito
O governador Tarcísio de Freitas (dir.) tem articulado em Brasília por uma anistia que inclua seu antigo chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro (esq.) por atentar contra o Estado Democrático de Direito crédito: Alan Santos/PR

CORREIO BRAZILIENSE - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita nesta segunda-feira (29/9) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência em Brasília. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitindo que a reunião ocorra entre 9h e 18h. Segundo a assessoria do governador, Tarcísio deve chegar ao local por volta do meio-dia.

Esta será a primeira vez que os dois se encontram desde a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. A assessoria de Tarcísio reforçou ao Correio que a visita é de caráter pessoal. “O governador falou que está indo para fazer uma visita como amigo, levar solidariedade e reafirmar seu apoio ao ex-presidente”, informou.

Apesar da justificativa, temas políticos de peso devem dominar a conversa. Entre eles, a possibilidade de anistia e a redução das penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, além das articulações para a eleição presidencial de 2026. Também estão na pauta as duas cadeiras do Senado que estarão em disputa por São Paulo.

O governador defende o nome do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, enquanto Bolsonaro trabalha pela candidatura de seu filho, o deputado Eduardo (PL-SP), que está nos Estados Unidos. Caso a família Bolsonaro não emplaque um nome para a Presidência, a preferência dentro da base deve se voltar aos bolsonaristas evangélicos, com o deputado Marco Feliciano (PL-SP) despontando como favorito.

Mesmo sendo apontado como um dos principais herdeiros políticos de Bolsonaro, Tarcísio tem evitado se colocar abertamente como candidato ao Planalto. Ainda assim, pesquisas recentes o colocam em posição de destaque.

Levantamento da AtlasIntel divulgado no inicio de setembro evidenciou empate técnico entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os eleitores paulistas: 38% para Tarcísio contra 34% para Lula, dentro da margem de erro.

