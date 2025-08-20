Genial/Quaest: Eduardo Bolsonaro defende interesses pessoais, diz 69%

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (20/8), mostra que 69% dos entrevistados acreditam que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos para defender os interesses de seus familiares.

O parlamentar, que chegou a comemorar a aplicação de 50% de tarifas sobre os produtos brasileiros importados para os americanos, vem afirmando reiteradamente que está trabalhando para dificultar as negociações entre os governos e buscando punições ao Brasil e aos líderes dos três poderes.

Apenas 23% dos entrevistados acreditam que a atuação do deputado intenciona defender os interesses da nação.

Desde que se mudou para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro vem deixando claro que está disposto a que mais sanções sejam aplicadas ao Brasil, a não ser que a Justiça brasileira interrompa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado e anistie todos os envolvidos nessa iniciativa.

Além das tarifas, o filho "03" do ex-presidente usou as redes sociais para comemorar a importância de sua atuação na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; e o cancelamento de vistos de pessoas ligadas ao governo e seus familiares, muitos sob o argumento de contratar médicos cubanos no programa Mais Médicos, fato ocorrido em 2013.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.