ESTADOS UNIDOS

Genial/Quaest: Eduardo Bolsonaro defende interesses pessoais, diz 69%

Deputado federal Eduardo Bolsonaro está há seis meses nos Estados Unidos atuando pela aplicação de sanções ao Brasil

20/08/2025 16:41 - atualizado em 20/08/2025 16:47

Eduardo Bolsonaro fala ao microfone durante o CPAC de 2025, evento conservador nos Estados Unidos. AtrÃ¡s dele aparece seu nome em letras garrafais
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos articulando a implementação de sanções e punições ao Brasil e a lideranças dos três poderes crédito: SAUL LOEB / AFP

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (20/8), mostra que 69% dos entrevistados acreditam que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos para defender os interesses de seus familiares.

O parlamentar, que chegou a comemorar a aplicação de 50% de tarifas sobre os produtos brasileiros importados para os americanos, vem afirmando reiteradamente que está trabalhando para dificultar as negociações entre os governos e buscando punições ao Brasil e aos líderes dos três poderes.

Apenas 23% dos entrevistados acreditam que a atuação do deputado intenciona defender os interesses da nação.

Desde que se mudou para os Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro vem deixando claro que está disposto a que mais sanções sejam aplicadas ao Brasil, a não ser que a Justiça brasileira interrompa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado e anistie todos os envolvidos nessa iniciativa. 

Além das tarifas, o filho "03" do ex-presidente usou as redes sociais para comemorar a importância de sua atuação na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; e o cancelamento de vistos de pessoas ligadas ao governo e seus familiares, muitos sob o argumento de contratar médicos cubanos no programa Mais Médicos, fato ocorrido em 2013.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

