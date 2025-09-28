Assine
O que o PL acha do afastamento de Tarcísio de uma candidatura à Presidência

Gente no partido de Jair Bolsonaro está preocupada com uma saída de Tarcísio do tabuleiro de 2026

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
28/09/2025 04:00

Lideranças do PL consideram negativo para a direita o recente afastamento de Tarcísio de Freitas de uma possível candidatura ao Palácio do Planalto em 2026.

A avaliação é que a saída de Tarcísio do tabuleiro eleitoral abriria cada vez mais espaço para Eduardo Bolsonaro se colocar como o candidato de Jair Bolsonaro e do PL à Presidência.

Dentro do partido, entretanto, a leitura é que Eduardo não teria chances contra Lula. Além disso, avalia-se que o centrão dificilmente apoiaria o nome do filho “zero três” do ex-presidente.

Nessa sexta-feira, 26, após Eduardo anunciar que será candidato ao Palácio do Planalto caso Bolsonaro não possa concorrer, Ciro Nogueira, presidente do PP e um dos capitães do centrão, afirmou que “está passando dos limites a falta de bom senso na direita”. A declaração foi interpretada no PL como uma crítica ao nome de Eduardo.

