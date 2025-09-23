Lula na ONU: 'Falsos patriotas arquitetam publicamente contra o Brasil'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira (23/9), em discurso na 80ª Assembleia Geral da ONU, as ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde março articulando sanções contra autoridades brasileiras junto a aliados do presidente Donald Trump. Lula classificou a atuação de “falsos patriotas” como uma ameaça à democracia e à soberania do país.

“A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade”, disse o presidente sem citar o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Lula também mencionou a recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apontando que o processo judicial deu um “recado ao mundo” sobre a importância do Estado Democrático de Direito.

“Há poucos dias e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado com amplo direito de defesa. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam”, destacou.

O presidente brasileiro relacionou ainda o enfraquecimento do multilateralismo global ao avanço de forças antidemocráticas e reafirmou que a soberania do Brasil é inegociável. “Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”, concluiu Lula.