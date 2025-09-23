Lula na ONU: 'Nada justifica o genocídio em curso em Gaza'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elevou o tom nesta terça-feira (23/9), em discurso na 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ao classificar como “genocídio” as ações de Israel na Faixa de Gaza. Lula disse que a ofensiva israelense enterrou sob os escombros milhares de civis inocentes e criticou a omissão da comunidade internacional diante da escalada do conflito.

“Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o Direito Internacional Humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente”, afirmou.

O petista disse ainda que a fome tem sido usada como arma de guerra e acusou países ocidentais de cumplicidade por não agirem para conter a crise. “Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo”, completou.

Ontem (22/9), Lula já havia feito críticas semelhantes durante a Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina, também em Nova York, quando acusou Israel de promover “limpeza étnica” para impedir a criação do Estado Palestino. O encontro foi realizado um dia após Reino Unido, Portugal, Austrália e Canadá reforçarem o apoio à causa palestina e pedirem a interrupção dos ataques.

Nesta terça, diante dos líderes de 193 países, o presidente brasileiro voltou a cobrar a efetivação da solução de dois Estados. Ele criticou o veto que impediu a entrada plena da Palestina na ONU e lamentou que Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, não tenha conseguido ingressar nos Estados Unidos para participar da assembleia.

“O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá com um Estado independente e integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto”, disse Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A defesa da democracia, o combate à fome, a regulação da internet e as mudanças climáticas foram alguns dos assuntos abordados pelo presidente em seu discurso.