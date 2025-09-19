Assine
ENTREVISTA

Lula a evangélicos: 'maioria dos deputados pouco liga para o povo'

Declaração foi dada em entrevista ao podcast Papo de Crente, que foi ao ar dois dias após o Congresso avançar com pautas controversas

MARIANA BRASIL
MARIANA BRASIL
Repórter
19/09/2025 20:50

Segundo Lula, o governo e a Petrobras estão 'cumprindo todos os rigores da lei, para que a gente possa fazer a pesquisa e saber se lá tem petróleo'
Segundo Lula, o governo e a Petrobras estão 'cumprindo todos os rigores da lei, para que a gente possa fazer a pesquisa e saber se lá tem petróleo' crédito: MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, concederam entrevista a um programa de rádio evangélico, que foi ao ar nesta sexta-feira (19/9). Nela, o presidente mandou recados ao Congresso Nacional, ao afirmar que os parlamentares pouco ligam para o povo.

"Pega a Constituição e veja todos os direitos sociais. Não são regulamentados por quê? Porque a maioria dos deputados não são trabalhadores, não têm compromisso com os trabalhadores, são gente de classe média alta, que pouco está ligando para o povo. Essa é a verdade", disse Lula.

A declaração foi dada em entrevista ao podcast Papo de Crente, que foi ao ar dois dias após o Congresso avançar com pautas controversas.

Uma delas, a PEC da Blindagem, impõe necessidade de aval prévio do Congresso para investigações e prisões de parlamentares. Ela teve voto de oito parlamentares do PT. A segunda, alvo de maior interesse do governo, é o projeto de lei que visa a anistiar envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro.

O perfil do canal que entrevistou Lula é de evangélicos mais alinhados à agenda do presidente. Entre os vídeos mais populares estão títulos como "Coalizão de evangélicos contra Bolsonaro".

Pesquisa Datafolha de fevereiro deste ano mostrou que a avaliação positiva de Lula saiu de 26% em dezembro para 21% entre os evangélicos. Neste segmento, 48% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ruim ou péssimo.

Embora tenha participado do programa, em mais uma movimentação de aceno a este público, Lula afirmou na entrevista que não usa religião como moeda política e que evita ir a igrejas em período eleitoral.

"Eu não tenho hábito de fazer política tentando dividir a sociedade por religião", disse. "Não gosto de ir em igreja em época de campanha porque não acho que a gente deva usar igreja eleitoralmente. Eu não tento fazer disso politica. Não me façam usar igreja como palanque que eu não vou usar."

