Caetano, Chico e Gil participarão de protesto contra anistia e PEC da Blindagem no domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil vão participar juntos de uma manifestação contra a anistia e a PEC da Blindagem, marcada para acontecer neste domingo (21), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Está previsto para ocorrer um ato musical com a participação dos três artistas.

Aprovada nesta semana na Câmara, a PEC da Blindagem dificulta a investigação de parlamentares. Segundo o texto, deputados e senadores só poderão ser processados após autorização do Legislativo. Do mesmo modo, a proposta reestabelece a possibilidade de votação secreta para autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares.

Nos últimos dias, diversos artistas passaram a se posicionar contra a PEC da Blindagem, que apelidaram de PEC da Bandidagem. Caetano arregimentou os artistas pela rede social, por meio da organização 342 artes, liderada por sua mulher e empresária, Paula Lavigne. "A PEC da Bandidagem tem que receber uma resposta saudável, socialmente saudável, uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desse", disse Caetano, em um vídeo, publicado em sua conta no Instagram.

A Câmara aprovou nesta semana também a urgência do projeto de lei da anistia, que busca livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, da prisão ou reduzir sua pena.

Manifestações com o mesmo teor estão marcadas para diversas capitais no país. Segundo Caetano, protestar contra a PEC da Blindagem se torna ainda mais importante num momento em que se discute a anistia para os condenados no 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A união de Chico, Caetano e Gil, três dos nomes mais importantes da história da música popular brasileira, é um momento raro nas últimas décadas da MPB.