BH: manifestação contra anistia e PEC da Blindagem acontece neste domingo

Belo Horizonte entrou na lista de capitais que terão manifestações neste domingo (21/9) contra a aprovação do PL da Anistia e da PEC da Blindagem. Os atos são organizados por movimentos ligados à esquerda e serão realizados em todas as regiões do Brasil.

O protesto da capital mineira se iniciará na Praça Raul Soares, no Centro, com concentração a partir das 9h. Depois, às 10h30, os manifestantes pretendem se deslocar em direção à Praça Sete de Setembro, e a expectativa é encerrar o ato na Praça da Estação. A iniciativa contará com o apoio do bloco de carnaval Volta Belchior, que declarou: “Nosso ensaio é a luta. Nossa música é a resistência”.

Lideranças da esquerda em Minas Gerais, como a vereadora de BH Iza Lourença (PSOL) e a deputada federal Duda Salabert (PDT), usaram as redes sociais para convocar manifestantes. A Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) e o Afronte-MG são algumas das organizações que apoiam o movimento.

A deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) é outra que chamou a atenção para o ato e, em entrevista ao Estado de Minas, explicou as motivações: "O Congresso tem sido inimigo do povo. Não há a aprovação de medidas de taxação de super-ricos, de redução da jornada de trabalho, de isenção do imposto de renda, mas o Congresso avança com a PEC da Blindagem e todo o contexto da anistia”.

Em Minas Gerais, os manifestantes também vão abordar a Operação Rejeito da Polícia Federal, que investiga fraudes e corrupção nos processos de licenciamentos ambientais na mineração no estado.

PEC da Blindagem

Parte importante do protesto é a oposição à PEC da Blindagem, apelidada pelos manifestantes de “PEC da Bandidagem”. O projeto prevê que nenhum parlamentar poderá ser preso ou processado criminalmente sem prévia autorização da Casa onde exerce mandato, por meio de votação secreta.

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (16/9), inclusive com votos a favor de 12 deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), que se posicionou contra a proposta. Dois deles voltaram atrás no segundo turno.

“Infelizmente, há algumas pessoas dentro do PT que sustentam uma posição muito fisiológica e podem ter votado assim por emendas parlamentares e para não se desgastarem com o Centrão”, avaliou Bella Gonçalves.

PL da Anistia

Os presentes ainda vão se manifestar contra o Projeto de Lei 2162/23, conhecido como PL da Anistia, que trata da anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os sete membros do chamado “núcleo central”, assim como os 141 presos pelos atos do 8 de janeiro.

A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para o projeto, mas ele deve passar por uma mudança significativa. Conforme o relator, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a proposta deve passar a se chamar “PL da Dosimetria”. Em vídeo divulgado ao lado do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), o parlamentar explicou que a alteração busca evitar confrontos entre o Legislativo e o Judiciário.

Agora, a intenção é aliviar as penas dos privados de liberdade pelos atos do 8 de janeiro. No entanto, a bancada do Partido Liberal ainda defende uma anistia “ampla, geral e irrestrita”, que contemplaria o perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os sete membros do núcleo central da trama golpista.

Atos nacionais

Diversas capitais ao redor do país terão atos semelhantes. Em São Paulo (SP), a manifestação será na Avenida Paulista, e no Rio de Janeiro (RJ), na Atlântica, em frente à Praia de Copacabana.

Manaus (AM), Boa Vista (RR), Belém (PA), Macapá (AP), Porto Velho (RO), Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Maceió (AL), Aracaju (SE), Natal (RN), João Pessoa (PB), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Vitória (ES), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC) são outras capitais com manifestações marcadas.

Além disso, algumas cidades do interior, como Ribeirão Preto (SP) e Bauru (SP), devem sediar manifestações. Em Minas, Uberlândia também terá protesto, que será a partir das 9h na Feira Livre do Bairro Luizote.

