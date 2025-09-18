Assine
Derrota governista

‘Anistia é com o Congresso’, desvia Lula ao ser questionado

Presidente evitou comentar o tema após ser questionado por jornalistas no Palácio do Planalto. Câmara aprovou urgência para a anistia na quarta-feira (17/9)

Victor Correia - Correio Braziliense
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
18/09/2025 17:34

Lula sanciona PL da Adultização
Lula evitou tecer maiores comentários sobre o projeto de lei da anistia crédito: Reprodução/Youtube Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desviou nesta quinta-feira (18/9) ao ser questionado por jornalistas sobre a aprovação do requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL) da Anistia pela Câmara dos Deputados.

“Anistia é com o Congresso Nacional”, respondeu Lula na chegada ao evento de anúncio dos municípios selecionados para investimentos federais do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em contenção de encostas e drenagens, no Palácio do Planalto.

A aprovação do requerimento de urgência do PL da Anistia ontem (17) foi uma derrota para o governo federal, que orientou contra a medida. Ela se somou ainda à aprovação da PEC da Blindagem na terça (16).

Com a aprovação da urgência, integrantes do governo federal temem que a proposta possa abrir caminho para uma possível libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Embora a maioria dos ministros e aliados de Lula sejam totalmente contra a proposta de anistia, o presidente sinalizou que pode aceitar uma medida que diminua as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A informação foi dada pelo petista ontem em almoço com parlamentares do PDT.

Por outro lado, Lula garantiu em entrevista ontem à BBC que, se o Congresso aprovar um texto que conceda perdão a Bolsonaro, vai vetar.

