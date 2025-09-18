PL da Anistia: maioria da bancada mineira vota a favor da urgência

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (17/9), o requerimento de urgência do Projeto de Lei 2162/23, conhecido como “PL da Anistia”. A proposta trata da anistia a manifestantes de motivações políticas, entre outubro de 2022 e a data em que a norma eventualmente virar lei, e tem como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, e os seus apoiadores que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

A urgência permite que o texto seja analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. O placar geral foi de 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Entre os 53 deputados federais de Minas Gerais, 37 votaram a favor, 14 foram contrários e apenas um, Aécio Neves (PSDB), não participou da votação. Já o deputado André Janones (Avante) está com o mandato suspenso.

O PL mineiro fechou questão pelo apoio, com todos os nove parlamentares presentes votando “sim”. Já o PT foi unânime contra, com os nove deputados do partido indo contra a proposta. Avante, Republicanos e PRD também votaram integralmente a favor da urgência.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que um relator será designado nesta quinta-feira (18/9) para elaborar um texto capaz de obter apoio majoritário da Casa. “Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito”, disse.

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada no último domingo (14/9), a maioria dos brasileiros é contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Ainda de acordo com o levantamento, apenas 39% que a defendem a aprovação da proposta. A pesquisa também apontou que 61% dos brasileiros se dizem contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 janeiro.

Como os deputados mineiros votaram na urgência no “PL da Anistia”?

A favor da proposta (votaram "sim")

Ana Paula Leão (PP-MG) Bruno Farias (Avante-MG) Delegada Ione (Avante-MG) Delegado Marcelo (União-MG) Diego Andrade (PSD-MG) Dimas Fabiano (PP-MG) Domingos Sávio (PL-MG) Dr. Frederico (PRD-MG) Emidinho Madeira (PL-MG) Eros Biondini (PL-MG) Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) Fred Costa (PRD-MG) Gilberto Abramo (Republicanos-MG) Greyce Elias (Avante-MG) Hercílio Diniz (MDB-MG) Igor Timo (PSD-MG) Junio Amaral (PL-MG) Lafayette Andrada (Republicanos-MG) Lincoln Portela (PL-MG) Luis Tibé (Avante-MG) Marcelo Álvaro (PL-MG) Mauricio do Vôlei (PL-MG) Misael Varella (PSD-MG) Nely Aquino (Podemos-MG) Newton Cardoso Jr (MDB-MG) Nikolas Ferreira (PL-MG) Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) Pedro Aihara (PRD-MG) Pinheirinho (PP-MG) Rafael Simões (União-MG) Rodrigo de Castro (União-MG) Rosângela Reis (PL-MG) Samuel Viana (Republicanos-MG) Stefano Aguiar (PSD-MG) Weliton Prado (Solidariedade-MG) Zé Silva (Solidariedade-MG) Zé Vitor (PL-MG)

Contra a proposta (votaram "não")

Ana Pimentel (PT-MG) Célia Xakriabá (PSOL-MG) Dandara (PT-MG) Duda Salabert (PDT-MG) Leonardo Monteiro (PT-MG) Luiz Fernando (PSD-MG) Mário Heringer (PDT-MG) Miguel Ângelo (PT-MG) Odair Cunha (PT-MG) Padre João (PT-MG) Patrus Ananias (PT-MG) Paulo Guedes (PT-MG) Reginaldo Lopes (PT-MG) Rogério Correia (PT-MG)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ausentes ou não votaram

Aécio Neves (PSDB)

*André Janones (Avante) está com o mandato suspenso