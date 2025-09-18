PL da Anistia: maioria da bancada mineira vota a favor da urgência
Dos 53 deputados federais do estado, 37 apoiaram o requerimento; petistas foram unânimes contra, e apenas um parlamentar não votou
compartilheSiga no
A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (17/9), o requerimento de urgência do Projeto de Lei 2162/23, conhecido como “PL da Anistia”. A proposta trata da anistia a manifestantes de motivações políticas, entre outubro de 2022 e a data em que a norma eventualmente virar lei, e tem como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, e os seus apoiadores que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.
A urgência permite que o texto seja analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. O placar geral foi de 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Entre os 53 deputados federais de Minas Gerais, 37 votaram a favor, 14 foram contrários e apenas um, Aécio Neves (PSDB), não participou da votação. Já o deputado André Janones (Avante) está com o mandato suspenso.
- Saiba quem são os petistas mineiros que votaram a favor da PEC da Blindagem
- PEC da Blindagem: como votaram os deputados mineiros
O PL mineiro fechou questão pelo apoio, com todos os nove parlamentares presentes votando “sim”. Já o PT foi unânime contra, com os nove deputados do partido indo contra a proposta. Avante, Republicanos e PRD também votaram integralmente a favor da urgência.
Leia Mais
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que um relator será designado nesta quinta-feira (18/9) para elaborar um texto capaz de obter apoio majoritário da Casa. “Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito”, disse.
Segundo pesquisa Datafolha, divulgada no último domingo (14/9), a maioria dos brasileiros é contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.
Ainda de acordo com o levantamento, apenas 39% que a defendem a aprovação da proposta. A pesquisa também apontou que 61% dos brasileiros se dizem contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 janeiro.
Como os deputados mineiros votaram na urgência no “PL da Anistia”?
A favor da proposta (votaram "sim")
-
Ana Paula Leão (PP-MG)
-
Bruno Farias (Avante-MG)
-
Delegada Ione (Avante-MG)
-
Delegado Marcelo (União-MG)
-
Diego Andrade (PSD-MG)
-
Dimas Fabiano (PP-MG)
-
Domingos Sávio (PL-MG)
-
Dr. Frederico (PRD-MG)
-
Emidinho Madeira (PL-MG)
-
Eros Biondini (PL-MG)
-
Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)
-
Fred Costa (PRD-MG)
-
Gilberto Abramo (Republicanos-MG)
-
Greyce Elias (Avante-MG)
-
Hercílio Diniz (MDB-MG)
-
Igor Timo (PSD-MG)
-
Junio Amaral (PL-MG)
-
Lafayette Andrada (Republicanos-MG)
-
Lincoln Portela (PL-MG)
-
Luis Tibé (Avante-MG)
-
Marcelo Álvaro (PL-MG)
-
Mauricio do Vôlei (PL-MG)
-
Misael Varella (PSD-MG)
-
Nely Aquino (Podemos-MG)
-
Newton Cardoso Jr (MDB-MG)
-
Nikolas Ferreira (PL-MG)
-
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
-
Pedro Aihara (PRD-MG)
-
Pinheirinho (PP-MG)
-
Rafael Simões (União-MG)
-
Rodrigo de Castro (União-MG)
-
Rosângela Reis (PL-MG)
-
Samuel Viana (Republicanos-MG)
-
Stefano Aguiar (PSD-MG)
-
Weliton Prado (Solidariedade-MG)
-
Zé Silva (Solidariedade-MG)
-
Zé Vitor (PL-MG)
Contra a proposta (votaram "não")
-
Ana Pimentel (PT-MG)
-
Célia Xakriabá (PSOL-MG)
-
Dandara (PT-MG)
-
Duda Salabert (PDT-MG)
-
Leonardo Monteiro (PT-MG)
-
Luiz Fernando (PSD-MG)
-
Mário Heringer (PDT-MG)
-
Miguel Ângelo (PT-MG)
-
Odair Cunha (PT-MG)
-
Padre João (PT-MG)
-
Patrus Ananias (PT-MG)
-
Paulo Guedes (PT-MG)
-
Reginaldo Lopes (PT-MG)
-
Rogério Correia (PT-MG)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ausentes ou não votaram
-
Aécio Neves (PSDB)
*André Janones (Avante) está com o mandato suspenso