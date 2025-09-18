Assine
COMO VOTARAM OS MINEIROS?

PL da Anistia: maioria da bancada mineira vota a favor da urgência

Dos 53 deputados federais do estado, 37 apoiaram o requerimento; petistas foram unânimes contra, e apenas um parlamentar não votou

18/09/2025 08:18

foto geral do plenário da câmara dos deputados em brasília
PL da Anistia: maioria da bancada mineira vota a favor da urgência crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (17/9), o requerimento de urgência do Projeto de Lei 2162/23, conhecido como “PL da Anistia”. A proposta trata da anistia a manifestantes de motivações políticas, entre outubro de 2022 e a data em que a norma eventualmente virar lei, e tem como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, e os seus apoiadores que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

A urgência permite que o texto seja analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. O placar geral foi de 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Entre os 53 deputados federais de Minas Gerais, 37 votaram a favor, 14 foram contrários e apenas um, Aécio Neves (PSDB), não participou da votação. Já o deputado André Janones (Avante) está com o mandato suspenso.

O PL mineiro fechou questão pelo apoio, com todos os nove parlamentares presentes votando “sim”. Já o PT foi unânime contra, com os nove deputados do partido indo contra a proposta. Avante, Republicanos e PRD também votaram integralmente a favor da urgência.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que um relator será designado nesta quinta-feira (18/9) para elaborar um texto capaz de obter apoio majoritário da Casa. “Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito”, disse.

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada no último domingo (14/9), a maioria dos brasileiros é contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Ainda de acordo com o levantamento, apenas 39% que a defendem a aprovação da proposta. A pesquisa também apontou que 61% dos brasileiros se dizem contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 janeiro.

Como os deputados mineiros votaram na urgência no “PL da Anistia”?

A favor da proposta (votaram "sim")

  1. Ana Paula Leão (PP-MG)

  2. Bruno Farias (Avante-MG)

  3. Delegada Ione (Avante-MG)

  4. Delegado Marcelo (União-MG)

  5. Diego Andrade (PSD-MG)

  6. Dimas Fabiano (PP-MG)

  7. Domingos Sávio (PL-MG)

  8. Dr. Frederico (PRD-MG)

  9. Emidinho Madeira (PL-MG)

  10. Eros Biondini (PL-MG)

  11. Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)

  12. Fred Costa (PRD-MG)

  13. Gilberto Abramo (Republicanos-MG)

  14. Greyce Elias (Avante-MG)

  15. Hercílio Diniz (MDB-MG)

  16. Igor Timo (PSD-MG)

  17. Junio Amaral (PL-MG)

  18. Lafayette Andrada (Republicanos-MG)

  19. Lincoln Portela (PL-MG)

  20. Luis Tibé (Avante-MG)

  21. Marcelo Álvaro (PL-MG)

  22. Mauricio do Vôlei (PL-MG)

  23. Misael Varella (PSD-MG)

  24. Nely Aquino (Podemos-MG)

  25. Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

  26. Nikolas Ferreira (PL-MG)

  27. Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

  28. Pedro Aihara (PRD-MG)

  29. Pinheirinho (PP-MG)

  30. Rafael Simões (União-MG)

  31. Rodrigo de Castro (União-MG)

  32. Rosângela Reis (PL-MG)

  33. Samuel Viana (Republicanos-MG)

  34. Stefano Aguiar (PSD-MG)

  35. Weliton Prado (Solidariedade-MG)

  36. Zé Silva (Solidariedade-MG)

  37. Zé Vitor (PL-MG)

Contra a proposta (votaram "não")

  1. Ana Pimentel (PT-MG)

  2. Célia Xakriabá (PSOL-MG)

  3. Dandara (PT-MG)

  4. Duda Salabert (PDT-MG)

  5. Leonardo Monteiro (PT-MG)

  6. Luiz Fernando (PSD-MG)

  7. Mário Heringer (PDT-MG)

  8. Miguel Ângelo (PT-MG)

  9. Odair Cunha (PT-MG)

  10. Padre João (PT-MG)

  11. Patrus Ananias (PT-MG)

  12. Paulo Guedes (PT-MG)

  13. Reginaldo Lopes (PT-MG)

  14. Rogério Correia (PT-MG)

Ausentes ou não votaram

  1. Aécio Neves (PSDB)

*André Janones (Avante) está com o mandato suspenso

