Em carta aberta, Nikolas defende Bolsonaro e cobra anistia

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (17/9) para expressar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão no processo que apura a trama golpista contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

A decisão enquadrou o ex-presidente nos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e dano ao patrimônio público.

A publicação de Nikolas ocorreu justamente no dia em que a anistia entrou de vez no radar da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse a líderes partidários que pretende pautar ainda nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Embora a urgência não signifique aprovação do mérito, acelera a tramitação e abre caminho para a votação da proposta no plenário.

A pressão pelo avanço da pauta cresceu depois da condenação de Bolsonaro no STF e tem mobilizado não apenas a bancada bolsonarista, mas também aliados de peso do ex-presidente, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil.

A estratégia é tratar a anistia como bandeira de unidade da direita, unindo parlamentares, governadores e lideranças partidárias em torno da narrativa de perseguição.

No vídeo, Nikolas Ferreira exaltou a trajetória política de Bolsonaro e buscou reforçar sua imagem de proximidade com o povo.

“Jair Bolsonaro, o senhor saiu do Exército, iniciou a vida pública como vereador no Rio de Janeiro, e depois cumpriu sete mandatos como deputado federal, sempre defendendo o povo, sem nunca se envolver em escândalos de corrupção, um feito raro na política brasileira. Foi a sua coerência, honestidade e coragem que o levaram, contra tudo e contra todos, à Presidência da República. E mesmo lá, diante do poder, nunca abandonou as suas raízes simples”, afirmou.

O parlamentar mineiro relembrou ainda a facada sofrida por Bolsonaro em 2018, durante a campanha presidencial, que chamou de “milagre”. “Ali não havia apenas sangue derramado, havia a certeza de que Deus ainda tinha e tem um propósito maior para a sua vida e para a nossa nação. Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu sofrimento virou esperança para milhões”, disse Nikolas.

Para ele, a condenação de Bolsonaro simboliza uma perseguição política. “Isso não é justiça, é vingança política. Hoje vemos ministros do STF agirem não como juízes, mas como adversários políticos. Um julgamento falso, um teatro armado para condená-lo por um golpe que nunca existiu”, declarou.

Nikolas também defendeu o legado do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Segundo ele, o ex-presidente entregou um país de “economia resiliente”, com geração de empregos e “dignidade ao trabalhador”, mesmo em meio à crise global.

O deputado concluiu reforçando que continuará ao lado do aliado: “Presidente, não acabou. Continuaremos lutando por um Brasil melhor. O senhor sempre demonstrou humildade e simplicidade, mesmo sendo chefe de Estado. Sempre foi aquele homem que comia pastel na feira, que fazia piadas fora do roteiro, que chorava e ria junto com o povo. Esse é o Bolsonaro que o sistema ouviu. Um homem comum que ousou se tornar presidente e que nunca deixou de ser um de nós”.

A publicação foi feita em meio a um ambiente político acirrado. De um lado, o Supremo Tribunal Federal concluiu a condenação mais dura já imposta a um ex-presidente da República desde a redemocratização. De outro, a Câmara dos Deputados se prepara para acelerar a tramitação de um projeto que pode reverter punições impostas a bolsonaristas e, eventualmente, ao próprio Bolsonaro.

O vídeo foi publicado hoje, no mesmo dia em que a pauta da anistia entrou no radar da Câmara, em meio ao aumento da pressão bolsonarista para aliviar as condenações de 8 de janeiro e, agora, a de Jair Bolsonaro.