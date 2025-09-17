Nikolas pede e Câmara faz um minuto de silêncio por Charlie Kirk

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu, nessa terça-feira (16/9), que a Câmara dos Deputados fizesse um minuto de silêncio em homenagem ao influenciador norte-americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, assassinado nos Estados Unidos na semana passada.

"Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em prol da vida do Charlie Kirk", disse Nikolas ao microfone, durante a sessão plenária. O pedido foi atendido e os parlamentares permaneceram em silêncio em memória do influenciador.

Charlie Kirk, de 32 anos, foi baleado durante um evento na Universidade do Vale de Utah, na quarta-feira passada (10/9).

Conhecido por posições conservadoras, ele defendia o porte de armas e chegou a afirmar, após o tiroteio que matou seis crianças em uma igreja em Nashville, que “valeria a pena arcar com algumas mortes por armas de fogo” para manter a Segunda Emenda da Constituição norte-americana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem era Charlie Kirk?