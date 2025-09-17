Nikolas pede e Câmara faz um minuto de silêncio por Charlie Kirk
Deputado mineiro homenageou o influenciador trumpista assassinado nos Estados Unidos durante sessão na Câmara dos Deputados
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu, nessa terça-feira (16/9), que a Câmara dos Deputados fizesse um minuto de silêncio em homenagem ao influenciador norte-americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, assassinado nos Estados Unidos na semana passada.
"Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em prol da vida do Charlie Kirk", disse Nikolas ao microfone, durante a sessão plenária. O pedido foi atendido e os parlamentares permaneceram em silêncio em memória do influenciador.
Charlie Kirk, de 32 anos, foi baleado durante um evento na Universidade do Vale de Utah, na quarta-feira passada (10/9).
Conhecido por posições conservadoras, ele defendia o porte de armas e chegou a afirmar, após o tiroteio que matou seis crianças em uma igreja em Nashville, que “valeria a pena arcar com algumas mortes por armas de fogo” para manter a Segunda Emenda da Constituição norte-americana.
Quem era Charlie Kirk?
- Porta-voz de uma jovem geração da extrema-direita ligada ao presidente Donald Trump.
- Tinha 31 anos e acumulava milhões de seguidores nas redes sociais.
- Conhecido por comentários provocativos contra críticos e opositores de sua ideologia.
- Defensor de pautas conservadoras alinhadas a Trump, incluindo as falsas alegações de fraude nas eleições de 2020.
- Usava sua influência para atacar imigrantes e pessoas transgênero.
- Promovia debates em universidades com estudantes, muitos deles viralizados nas redes sociais.
- Foi baleado durante um desses eventos em Utah, em episódio condenado por lideranças de diferentes espectros políticos.