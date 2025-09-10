Influenciador trumpista Charlie Kirk é baleado durante evento em universidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador trumpista Charlie Kirk, do grupo Turning Point USA, foi baleado durante evento na Utah Valley University, na cidade de Orem, no Utah, oeste dos Estados Unidos. Um suspeito foi preso.

Importante aliado do presidente Donald Trump, Kirk foi alvejado no pescoço, segundo informações preliminares, e retirado às pressas, segundo a emissora NBC. Ele foi hospitalizado, mas seu estado era desconhecido.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Um porta-voz da universidade disse à emissora que o conservador estava dando uma palestra havia cerca de 20 minutos quando os disparos foram ouvidos. Pelas imagens nas redes sociais, é possível vê-lo em um palco em formato de tenda e, após um barulho de tiro, inclinar-se para o lado e levar a mão ao pescoço. Depois, o público começa a correr em desespero.

Trump afirmou em sua rede Truth Social que todos devem orar pela recuperação do influenciador. "Um grande cara, de alto a baixo. DEUS O ABENÇOE", escreveu, com as tradicionais maiúsculas.

O FBI informou que investiga as circunstâncias do episódio. "Estamos monitorando os relatos desse trágico ataque a tiros envolvendo Charlie Kirk", disse o chefe da polícia federal americana, Kash Patel, em post no X.

A Turning Point USA, organização que Kirk lidera, teve papel crucial na mobilização de eleitores jovens para Trump no pleito do ano passado. Seus eventos em campi de várias regiões dos EUA costumam reunir uma grande quantidade de estudantes conservadores.