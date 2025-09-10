Trump exige pena de morte para suposto assassino de refugiada ucraniana

O presidente americano, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (10) a pena de morte para o suposto autor do assassinato de uma refugiada ucraniana esfaqueada no final de agosto em um trem, cuja morte provocou indignação nos Estados Unidos.

"O ANIMAL que matou tão violentamente a bela jovem originária da Ucrânia, que veio para os Estados Unidos em busca de paz e segurança, deveria receber um julgamento 'rápido' (não há dúvida alguma!) e receber A PENA DE MORTE", afirmou o presidente americano em sua plataforma Truth Social.

Na noite de 22 de agosto, Iryna Zarutska embarcou em um trem em Charlotte, no leste dos Estados Unidos.

Poucos minutos depois de se sentar, um indivíduo subiu também, sentou-se atrás dela e depois a esfaqueou com três golpes, sem interação prévia, segundo as imagens de videovigilância.

A jovem loira de 23 anos havia deixado a Ucrânia em 2022 após a invasão russa e tinha se "adaptado rapidamente à sua nova vida nos Estados Unidos", indicava seu obituário.

O suspeito, Decarlos Brown, um homem afro-americano de 34 anos, havia sido detido 14 vezes e, em particular, passou oito anos na prisão por roubo à mão armada.

A prefeita democrata de Charlotte, Vi Lyles, mencionou poucos dias depois do acontecimento que o suposto autor tinha transtornos mentais.

"Quero deixar claro: não demonizo aqueles que têm dificuldades com sua saúde mental, ou que não têm moradia", declarou.

O evento local tomou dimensão nacional depois que as redes sociais publicaram as imagens de videovigilância, particularmente impactantes.

Ativistas conservadores denunciaram o que consideraram uma tentativa de ocultar o acontecimento chocante, e o compararam com a morte nas mãos de um policial branco do afro-americano George Floyd, que desencadeou uma onda histórica de violência nas ruas dos Estados Unidos em 2020.

O ministro dos Transportes, Sean Duffy, acusou a prefeita democrata de Charlotte de "minimizar assassinatos como este dizendo que não se pode demonizar pessoas sem-teto ou doentes mentais".

"Não podemos permitir que uma facção criminosa depravada de violentos reincidentes continue semeando destruição e morte por todo nosso país", declarou Trump na terça-feira em um vídeo na Truth Social.

