Nikolas incentiva demissão de "extremistas de esquerda": "Movimento começou"

Publicação fez parte de uma sequência de posts feitos pelo político no mesmo dia em que um estudante foi preso no interior do Espírito Santo, após ter ameaçado o parlamentar de morte

Wal Lima - Correio Braziliense
12/09/2025 20:53

Nikolas Ferreira também criticou universidades brasileiras, alegando que elas estariam formando pessoas que "desejam, concordam ou incentivam matar pessoas inocentes crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou, nesta sexta-feira (12/9), pelo X (antigo Twitter), uma série de mensagens em que incentiva a demissão de pessoas que classifica como “extremistas de esquerda”.

 “O movimento começou: demita os verdadeiros extremistas de sua empresa. Denuncie", escreveu em uma postagem. Em outra, o parlamentar fez referência à morte do americano Charlie Kirk, aliado de Donald Trump. “Neurocirurgião de Recife comemorando a morte de um pai inocente. Imagina deixar sua vida nas mãos desse médico? O que ele seria capaz se descobrisse que o paciente é de direita?”, escreveu.

Nikolas ainda orientou que o caso fosse encaminhado ao Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CRM-PE), citando possíveis infrações éticas do profissional.

O deputado também criticou universidades brasileiras, alegando que elas estariam formando pessoas que “desejam, concordam ou incentivam matar pessoas inocentes por desavença política”, e acusou o ambiente acadêmico de se tornar um “laboratório de degeneração moral”.

Em outro post, Nikolas compartilhou prints de postagens de uma estilista da Vogue Brasil que, segundo ele, teria feito apologia à morte de “fascistas” e comemorado assassinatos. O parlamentar questionou publicamente a empresa: “@voguebrasil tem conhecimento que seus funcionários como fazem apologia ao crime e comemoram o assassinato de inocentes simplesmente por expressar suas ideias livremente, como @charliekirk1776?”, questionou em outra postagem.

Além de incentivar denúncias, Nikolas comemorou demissões que teriam ocorrido após o chamado dele, incluindo a de um médico que teria festejado a morte de Charlie Kirk. Segundo o parlamentar, o CRM-PE abrirá um processo para apurar o comentário do profissional.

O caso ocorre no mesmo dia em que um estudante foi preso no interior do Espírito Santo após ameaçar Nikolas de morte, um episódio que reforçou a escalada de tensões em torno do deputado e de suas postagens contra supostos extremistas de esquerda.

