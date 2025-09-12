Assine
Regina Duarte lamenta condenação de Jair Bolsonaro

Atriz e ex-secretária de Cultura compartilhou vídeo em defesa do ex-presidente após decisão da Justiça e destacou algumas ações do político

12/09/2025 19:16 - atualizado em 12/09/2025 19:21

Regina Duarte posa com Bolsonaro
Regina Duarte posa com Bolsonaro crédito: Reprodução Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Regina Duarte, 78, que ocupou por três meses a Secretaria Especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2020, voltou a se pronunciar sobre o ex-presidente, condenado na última quinta-feira (11) por tentativa de golpe de Estado. A atriz, que sempre declarou apoio ao político, fez uma manifestação discreta nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (12), ela compartilhou nos stories do Instagram um vídeo intitulado "Retrospectiva dos crimes de um presidente". O conteúdo, em tom irônico, elencava ações do governo Bolsonaro entre 2018 e 2022 apresentadas como supostos "crimes".

Entre os exemplos citados estavam a lei sancionada em 2020 que garante pensão vitalícia, no valor de um salário mínimo, a crianças com microcefalia, e o reajuste de 33% no piso salarial de professores em 2022 -sem menção, porém, à ausência de aumento em 2021.

Bolsonaro, 70, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder. Serão 24 anos e nove meses de reclusão, e o restante de detenção.

O gesto reavivou declarações recentes de Regina Duarte. Em entrevista à Veja pouco após a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no início de agosto, a atriz classificou como "lamentável" qualquer tipo de encarceramento e falou sobre se posicionar: "Tenho uma força interior que me leva a me manifestar a respeito de uma coisa ou outra. Além de artista, também sou cidadã. Amo meu país, quero o melhor para ele e para o povo brasileiro".

Ela acrescentou que, embora sinta necessidade de se manifestar publicamente em algumas ocasiões, não deseja ser vista como uma voz política constante. "Como se fosse um impulso. Não é uma necessidade permanente e também não gostaria que as pessoas esperassem de mim atuações nessa área."

