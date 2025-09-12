Assine
LUTO

Morre ex-prefeito de Juiz de Fora Tarcísio Delgado, aos 89 anos

Tarcísio Delgado foi prefeito de Juiz de Fora em três oportunidades, deputado federal com três mandatos e candidato ao governo de Minas Gerais

Thiago Bonna
Repórter
12/09/2025 17:12 - atualizado em 12/09/2025 17:14

Ex-prefeito de Juiz de Fora e ex-candidato ao governo de Minas Gerais, Tarcísio Delgado morreu aos 89 anos
Ex-prefeito de Juiz de Fora e ex-candidato ao governo de Minas Gerais, Tarcísio Delgado morreu aos 89 anos crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O ex-prefeito de Juiz de Fora Tarcísio Delgado (MDB) morreu nesta sexta-feira (12/9) aos 89 anos, no Hospital da Unimed, na cidade da Zona da Mata. Ele era pai do ex-deputado federal Júlio Delgado.

O parlamentar estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com um quadro de pneumonia.

Tarcísio liderou o Executivo municipal em três oportunidades, entre 1983 e 1988 (um mandato) e de 1997 a 2004 (dois); foi deputado federal também em três oportunidades: de 1975 a 1982 (dois mandatos) e de 1991 a 1995 (um). Delgado ainda tentou o cargo de governador de Minas Gerais em 2014.

Ele dá nome a uma condecoração da Câmara Municipal de Juiz de Fora a pessoas que se destacaram por ações de inclusão social, promoção da vida e da dignidade humana.

