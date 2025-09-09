Pai morre de infarto durante funeral do próprio filho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O inglês Norman White, de 61 anos, sofreu um infarto fulminante e morreu enquanto carregava o caixão de seu filho, David Beilicki, para a capela do Crematório de Teesside, na Inglaterra. O filho foi encontrado morto, aos 41 anos, depois de uma longa batalha contra o vício em drogas.

Além de lidar com a perda de David, Norman lidava com uma coincidência macabra: naquele dia 21 de agosto fazia exatamente 10 anos do funeral de seus filhos gêmeos natimortos, Karson e Deacon. Segundo a funerária que fazia a cerimônia de despedida de David, Norman chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

“Tivemos a honra de cuidar do funeral de David Bielicki na Capela de St Bede. A sua família e amigos reuniram-se para dizer um adeus sentido e emocionante, com o seu menino Jackson a conduzir o seu pai a cavalo e a carruagem para a capela, um momento verdadeiramente tocante. Tragicamente, enquanto levávamos o David para a capela, o seu pai Norman White sentiu-se mal e o serviço foi pausado. Mais tarde naquele dia, com muita tristeza, a família recebeu a devastadora notícia de que Norman tinha falecido no hospital”, escreveu nas redes sociais.

De acordo com familiares, o episódio no funeral foi chocante. Chantelle, irmã de David, relatou que, ao entrar na capela no dia 21 de agosto, percebeu a ausência do pai. "Onde está meu pai?", questionou aos familiares.

Ela foi informada de que Norman havia desmaiado e fora levado ao hospital, onde morreu horas depois. Para ela, o momento foi inimaginável. "Foi tão traumático que você jamais imaginaria algo assim acontecendo, não conseguiria descrever”, confessou ao The Mirror.

Ela também comentou que o pai não tinha problemas cardíacos anteriores e acredita que ele tenha morrido de coração partido. "Acho que ver toda a família reunida daquele jeito deve ter sido demais", disse.

David era pai de dois filhos, Ethan, adulto, e Jaxon, de 9 anos. Chantelle afirmou que, apesar das dificuldades que enfrentou com o abuso de drogas, ele era profundamente querido por todos."Ele tinha um coração do tamanho do oceano. Faz muita falta", lamentou. A investigação sobre a causa da morte de David está em andamento.

Norman, pai de sete filhos, era apaixonado por boxe e continuava treinando outros atletas até o momento da tragédia. A família agora lida com a dor de perder pai e filho em tão pouco tempo, enquanto tentam processar o ocorrido.

