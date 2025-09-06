Estrela de conteúdo adulto morre nas férias e deixa mensagem perturbadora

A criadora de conteúdo adulto americana Natalia Rae, conhecida por seus trabalhos no OnlyFans, morreu de forma inesperada enquanto passava férias na Costa Rica. A informação foi confirmada por sua irmã, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), mas a causa da morte não foi divulgada.

"Olá a todos, aqui é a irmã da Natalia, e eu odeio ter que fazer isso. Enquanto estava de férias, vivendo a melhor vida possível, como sempre, minha irmã, a luz da minha vida, faleceu. Sei que ela era uma luz na vida de vocês tanto quanto na minha, e a maneira como ela falou de vocês me disse o quanto ela significava para vocês", escreveu.

Últimas publicações de Natalia

Antes de sua viagem, Natalia aproveitou para divulgar seus conteúdos para seus seguidores e assinantes do OnlyFans: "A Costa Rica está logo ali! Quer ser o primeiro a receber o conteúdo que eu produzo lá?", instigou.

Já na Costa Rica, a estrela compartilhou mensagens animadas com os seguidores: "Cheguei na Costaaaaa!!! Vou sentir saudades de vocês!! <3" e "Luhhhhsyouguys, tanta saudade!!! Vou sentir saudades de vocês esta semana!".

Campanha de arrecadação

Para trazer o corpo de volta aos Estados Unidos, a família organizou uma campanha no GoFundMe.

"Não é barato levá-la para casa, para a família que a acolhe, e tivemos que criar uma campanha do GoFundMe para ajudar a trazê-la de volta! Qualquer contribuição que você puder fazer ajudará muito a dar a ela o serviço que ela merece", escreveu a irmã.

A página descreve Natalia como "uma amiga doce, amorosa e vibrante, que faleceu inesperadamente, deixando todos com o coração partido". Até o momento, mais de US$ 22 mil já foram arrecadados.

Reações dos fãs

As redes sociais se encheram de homenagens à influenciadora. Um seguidor escreveu: "Ela era realmente um tesouro e fará muita falta". Outro afirmou: "Nat era uma pessoa tão linda e gentil por dentro e por fora, sua luz tocou tantas pessoas".

