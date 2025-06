Recentemente, o baterista da banda The Christians sofreu um ataque cardíaco no palco durante um show, diante de milhares de pessoas. Em segundos, a música parou, o público se calou e a urgência tomou conta da cena. Casos como esse, infelizmente, não são raros e expõem uma fragilidade grave, a maioria das pessoas não sabem o que fazer quando alguém sofre um infarto bem na sua frente.

Saber agir nos primeiros segundos é o que separa a vida da morte em situações de parada cardíaca. Não é preciso ser profissional da saúde nem ter formação em primeiros socorros. Com poucas informações e atitude rápida, qualquer pessoa pode prestar uma ajuda decisiva enquanto o socorro médico não chega.

Entenda como identificar os sinais de um infarto, o que fazer imediatamente e por que as compressões torácicas e os desfibriladores automáticos podem mudar o destino de uma vítima.

O que é uma parada cardíaca

A parada cardíaca acontece quando o coração deixa de bombear sangue de forma eficaz. A pessoa pode desabar, perder a consciência e parar de respirar normalmente, podendo apenas emitir sons agônicos. Se não houver fluxo sanguíneo, o cérebro começa a sofrer danos irreversíveis após cerca de 3 a 5 minutos. A cada minuto sem socorro, a chance de sobrevivência cai em média 7% nos primeiros três minutos, e até 10% por minuto nas etapas seguintes?

Sinais de alerta imediatos

Ao perceber sinais de infarto, o ideal é agir rápido: a demora de poucos segundos pode complicar o quadro:

queda súbita e inconsciência, especialmente em locais públicos;



ausência de respiração normal, como ausência de ar ou respiração irregular (agonia);

não responde a estímulos, como toque ou comando verbal.

Primeiros socorros para salvar uma pessoa com ataque cardíaco

A seguir veja um passo a passo didático de como salvar a vida de uma pessoa:

1. Chame a emergência

Ligue imediatamente para o serviço de urgência (192 - SAMU) e informe a localização e o estado da vítima.

2. Inicie a massagem cardíaca

Se a pessoa estiver inconsciente e sem respirar normalmente, inicie imediatamente a massagem cardíaca, também chamada de RCP (ressuscitação cardiopulmonar).

ajoelhe-se ao lado da vítima, que deve estar deitada de barriga para cima, em uma superfície firme;

posicione uma das mãos sobre o centro do peito da pessoa, exatamente entre os mamilos, coloque a outra mão por cima e entrelace os dedos;

mantenha os braços estendidos e use o peso do seu corpo para fazer compressões fortes e rápidas no peito;

empurre o tórax para baixo cerca de 5 a 6 centímetros, soltando em seguida, sem tirar as mãos do lugar;

faça as compressões no ritmo de 100 a 120 por minuto, isso equivale a cerca de duas compressões por segundo;

não pare até que chegue ajuda médica ou um desfibrilador esteja disponível.

Não é necessário fazer respiração boca a boca. A técnica mais indicada para quem não tem treinamento é a RCP apenas com as mãos, focada nas compressões. Ela é eficaz e muito mais segura para quem está prestando socorro.

3. Use um desfibrilador, se houver por perto

Se o local tiver um desfibrilador externo automático (DEA), peça ajuda para alguém buscar o aparelho enquanto você continua fazendo as compressões no peito. Esse equipamento dá um choque controlado no coração para tentar fazê-lo voltar a bater normalmente.

Usar o desfibrilador é simples e seguro:

assim que tiver o aparelho em mãos, ligue-o;

siga as instruções por voz que o próprio aparelho irá dar;

cole os dois adesivos no peito da vítima, como indicado nas imagens do aparelho;

o DEA fará uma leitura do coração e dirá se é necessário aplicar o choque;

se for o caso, o equipamento dará o choque automaticamente ou pedirá que você aperte um botão;

depois disso, continue com as compressões até a chegada do socorro.

Lugares como shoppings, aeroportos, academias, estádios e grandes empresas costumam ter um DEA instalado.

O desfibrilador dá um choque controlado no coração para tentar fazê-lo voltar a bater normalmente Mikhail Nilov de Pexels

4. Continue ajudando até o socorro chegar

Não pare as compressões em nenhum momento, a não ser que a pessoa volte a se mexer ou respirar normalmente. Caso isso aconteça, vire-a de lado cuidadosamente e observe se ela permanece consciente até a chegada dos profissionais.

Se houver outras pessoas por perto, peça para revezar as compressões a cada dois minutos, isso ajuda a manter a força e a regularidade. Lembre-se que cada segundo conta, e sua ação pode ser a única chance para que a pessoa sobreviva.