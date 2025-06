Dormir com cebola alivia tosse e congestão? Veja o que diz a ciência

Dormir com uma cebola cortada ao lado da cama é uma prática antiga amplamente divulgada em redes sociais, grupos de mensagens e rodas de conversas. A promessa é simples: a cebola ambienta o quarto com compostos capazes de aliviar sintomas de gripe, tosse e nariz entupido. Mas será que isso realmente funciona ou é apenas mais um mito popular?

Desde nossas avós até influenciadores digitais, a cebola é apresentada como um “remédio caseiro” contra mal-estar respiratório. Basta cortar a cebola ao meio, colocar num recipiente e deixar no criado-mudo. Em algumas versões, há orientação para trocar a cada 12 horas ou adicionar um pouco de água. Porém, a lógica que sustenta isso não resiste a uma análise mais cuidadosa.

Como nasce o mito da cebola para tosse e congestão

A ideia tem fundamento na noção de que a cebola libera compostos voláteis, como a alicina, com propriedades antimicrobianas. Em laboratórios, esses compostos demonstram ação contra bactérias e fungos, mas os testes são feitos em contato direto com culturas, não no ar ambiente.

A alicina só se forma quando a cebola é fatiada ou amassada e, mesmo assim, sua liberação é limitada no espaço. Para surtir efeito significativo, uma pessoa teria que respirar diretamente esses compostos em concentração elevada, o que não ocorre no cenário de um quarto.

Também não existe respaldo científico de que as substâncias liberadas pela cebola causem descongestionamento das vias respiratórias ou aliviem a tosse. Organizações médicas e especialistas alertam que o vegetal, se utilizado no quarto dessa maneira, não age diretamente sobre os sintomas.

O que dizem os especialistas

Médicos otorrinolaringologistas e clínicos gerais enfatizam: não há evidência de que a cebola no quarto reduza sintomas de gripe ou resfriado. O que pode acontecer é efeito placebo, quando a crença de que algo funciona gera sensação de melhora.

Apesar de não haver risco direto no truque, confiar unicamente nele pode atrasar cuidados adequados. Para aliviar tosse e congestão, as orientações são bem mais eficazes e respaldadas:

Hidratação frequente : com água, chás ou soluções com eletrólitos;

Umidificação do ar : seja com vaporizadores ou bacias com água, especialmente em climas secos;

Lavagem nasal : utilizando soro fisiológico em spray ou gotas;

Descanso e alimentação equilibrada : para reforçar o sistema imunológico;

Uso de medicamentos: quando necessário, mas sempre com orientação médica.

Por que a cebola não é eficaz contra tosse

O truque consiste na utilização de uma cebola cortada que deve ser deixada dentro do quarto, mas, como explicado, a dica não é eficiente, veja os porquês:

Concentração insuficiente: o volume de alicina liberado no ambiente é muito pequeno para gerar qualquer efeito real; Composição química não respirável: a maioria dos compostos antimicrobianos da cebola atuam por contato direto, não pela inalação; Ausência de estudos clínicos: não há ensaios científicos que comparam grupos que dormem com cebola e grupos-controle, observando melhora nos sintomas; Risco de falsa segurança: quem confia apenas nesse método pode deixar de buscar tratamento eficaz e apropriado.

Truque da cebola promete efeito descongestionante, mas não tem comprovação científica. Freepik

Quando a cebola pode fazer sentido para aliviar sintomas

A cebola tem espaço garantido na culinária e também está presente em algumas receitas medicinais caseiras, principalmente quando cozida, como no preparo de caldos, chás ou xaropes. Nesses casos, os compostos são ingeridos ou inalados em maior concentração e contato mais próximo, o que é consideravelmente diferente do experimento no criado-mudo.

Ainda assim, erros comuns persistem: inclusive a mistura da cebola com mel e limão, embora essa combinação tenha efeito calmante para a garganta, a presença da cebola pouco altera o resultado. Nesse contexto, os possíveis benefícios vêm dos outros ingredientes.

Dicas práticas para melhorar tosse e congestão

Está cada vez mais comum a divulgação de "truques infalíveis" para saúde, essas dicas ganham força por circular em massa. Veja algumas que realmente podem funcionar:

inalação de vapor (água quente e toalha) pode aliviar desconforto nasal;

gargarejo com água morna e sal ajuda na limpeza da garganta.

Para casos persistentes, procure um otorrinolaringologista ou clínico. Os sintomas que duram mais de sete dias, exigem atenção.

No caso da cebola no quarto, pode não haver malefício, mas é importante que ela não se torne a única estratégia adotada diante de sintomas respiratórios. Coloque prioridade em medidas médicas, comprovadas e seguras, que já têm consenso entre profissionais.